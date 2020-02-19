Кокаин во время экспертизы улетучился, но брестчанину дали пять лет за его перевозку

Источник материала: Tut.by

Житель Бреста осужден на пять лет лишения свободы за незаконное хранение и перевозку через границу наркотика. При пересечении границы у мужчины обнаружили кокаин массой 0,0148 г. При проведении экспертизы наркотик был полностью израсходован, то есть вовлечь его в незаконный оборот практически невозможно. Прокурор просил смягчить наказание, но суд оставил приговор без изменения.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В обвинении фигурирует две статьи — незаконное хранение наркотика, без цели сбыта — за это брестчанин получил 2 года лишения свободы (ч.1 ст. 328 УК); и незаконная перевозка особо опасного наркотика через границу — за это суд назначил ему 5 лет лишения свободы, и это минимальный срок, согласно санкции статьи (ч.2 ст. 328−1 УК). По совокупности преступлений окончательно назначено 5 лет лишения свободы.

Гособвинитель подал протест на приговор в связи со строгостью наказания за перевозку кокаина. Прокурор указывал, что наркотик был полностью израсходован при проведении экспертных исследований, то есть вовлечь его в незаконный оборот было практически невозможно. При проведении осмотра мужчина не скрывал от таможенников наркотик, пакетик с кокаином нашли в подлокотнике в салоне автомобиля. Ранее осужденный к уголовной ответственности не привлекался, признал вину и раскаялся в содеянном. На иждивении у мужчины — двое маленьких детей и престарелая мать. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено. В связи с этим гособвинитель просил признать исключительные обстоятельства по делу и окончательно назначить наказание в виде 2,5 лет лишения свободы.

Верховный суд пришел к выводу , что протест не подлежит удовлетворению, наказание осталось прежним — 5 лет лишения свободы. Важно — в Беларуси не установлен минимальный объем наркотического средства, с которого наступает уголовная ответственность за незаконные действия с ним, то есть даже незначительный, как в данном случае, объем является основанием возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности нарушителя.