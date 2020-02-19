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В Беларуси пока не рассматривают вопрос о запрете на въезд граждан Китая
19.02.2020 11:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси пока не рассматривают вопрос о запрете на въезд граждан Китая. Тем временем Россия с 20 февраля временно
Как объяснила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, с учетом последних рекомендаций Всемирной организации здравоохранения в Беларуси пока не рассматривается вопрос о запрете на въезд граждан Китая.
Тем временем в России с 20 февраля 2020 года временно приостанавливают пропуск через границу граждан Китая. Отмечается, что также временно приостановят прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию гражданам Китая для работы, учебы и в частных целях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Как долго продлится запрет, пока не сообщается.
Всего коронавирус обнаружили у 74 185 человек, в общей сложности выздоровели 14 376 человек. За последние сутки умерли 136 человек (116 из них — в Ухане), днем ранее было зафиксировано 98 летальных исходов. Тесный контакт с зараженными вирусом имели 574 418 человек, 135 881 человек находятся под медицинским наблюдением.
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В Беларуси пока не рассматривают вопрос о запрете на въезд граждан Китая. Тем временем Россия с 20 февраля временно приостанавливает их въезд.
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