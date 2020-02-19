Источник материала: Tut.by

В Беларуси пока не рассматривают вопрос о запрете на въезд граждан Китая. Тем временем Россия с 20 февраля временно приостанавливает их въезд.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как объяснила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, с учетом последних рекомендаций Всемирной организации здравоохранения в Беларуси пока не рассматривается вопрос о запрете на въезд граждан Китая.

Тем временем в России с 20 февраля 2020 года временно приостанавливают пропуск через границу граждан Китая. Отмечается, что также временно приостановят прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию гражданам Китая для работы, учебы и в частных целях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Как долго продлится запрет, пока не сообщается.

Всего коронавирус обнаружили у 74 185 человек, в общей сложности выздоровели 14 376 человек. За последние сутки умерли 136 человек (116 из них — в Ухане), днем ранее было зафиксировано 98 летальных исходов. Тесный контакт с зараженными вирусом имели 574 418 человек, 135 881 человек находятся под медицинским наблюдением.

Эксперты заявляют , что смертность от коронавируса ниже, чем от сезонного гриппа. По данным ВОЗ, каждый год сезонная эпидемия гриппа уносит до 650 тысяч жизней.