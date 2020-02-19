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В Беларуси пока не рассматривают вопрос о запрете на въезд граждан Китая

19.02.2020 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси пока не рассматривают вопрос о запрете на въезд граждан Китая. Тем временем Россия с 20 февраля временно приостанавливает их въезд.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как объяснила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, с учетом последних рекомендаций Всемирной организации здравоохранения в Беларуси пока не рассматривается вопрос о запрете на въезд граждан Китая.

Тем временем в России с 20 февраля 2020 года временно приостанавливают пропуск через границу граждан Китая. Отмечается, что также временно приостановят прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию гражданам Китая для работы, учебы и в частных целях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Как долго продлится запрет, пока не сообщается.

Всего коронавирус обнаружили у 74 185 человек, в общей сложности выздоровели 14 376 человек. За последние сутки умерли 136 человек (116 из них — в Ухане), днем ранее было зафиксировано 98 летальных исходов. Тесный контакт с зараженными вирусом имели 574 418 человек, 135 881 человек находятся под медицинским наблюдением.

Эксперты заявляют, что смертность от коронавируса ниже, чем от сезонного гриппа. По данным ВОЗ, каждый год сезонная эпидемия гриппа уносит до 650 тысяч жизней.

 
 
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В Беларуси пока не рассматривают вопрос о запрете на въезд граждан Китая. Тем временем Россия с 20 февраля временно приостанавливает их въезд.
 
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