ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На АЗС под Бегомлем уже год, «как на работу», приходит олененок. Ест с рук, назвали Борисом

19.02.2020 11:54 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На АЗС «Белоруснефть» на трассе М3 под Бегомлем в Витебской области ежедневно приходит олененок. «Как на работу ходит, в 8 утра уже всегда здесь», — смеются работники заправки, рассказывая о своем «постоянном клиенте» TUT.BY. Наша читательница Наталья прислала нам фото и видео — смотрите, какой он милый!


Сколько лет олененку, местные точно не знают. Кто-то, говорят работники заправки, когда-то назвал его Борисом — имя прижилось. На заправку он приходит уже около года. Придет к 8 утра, походит, погуляет, поест, что дадут, пофотографируется с клиентами АЗС — и к вечеру уходит в лес, что неподалеку. Назавтра снова идет к людям.


— Ест наш Борис все, что ему предлагают. Особенно любит шоколад и батончики, с удовольствием ест овощи и фрукты, от мучного не откажется, если мясо перепадет — тоже рад. Подкармливают его все: и те, кто приезжает на АЗС, и работники заправки и кафе при ней. Предлагаем что-то из остатков из кафе — только свежее и качественное, конечно! — Борис всегда рад, — рассказывают на АЗС.

Открыть/скачать видео (720.76 КБ)

Олененок людей совершенно не боится, ест с рук, тычется мордочкой в ладошки, с удовольствием фотографируется и дает снимать себя на видео.

— Его же никто никогда не обижал, один только позитив животное видело, — смеются работники АЗС.

Борис всегда один, никто никогда не видел рядом с ним других оленей. Местный лесхоз, говорят на заправке, знает об их «постоянном клиенте», но не вмешивается, пока все у животного и людей хорошо.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На АЗС «Белоруснефть» на трассе М3 под Бегомлем в Витебской области ежедневно приходит олененок. «Как на работу ходит, в 8 утра уже всегда здесь», - смеются работники...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси пока не рассматривают вопрос о запрете на въезд граждан Китая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика