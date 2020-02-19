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Не только БГУ. Еще несколько университетов повышают стоимость обучения для студентов

19.02.2020 12:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 марта Белорусский государственный университет повышает стоимость обучения. Но не только он. Решение поднять цены приняли еще несколько вузов: БНТУ, БГЭУ и Брестский государственный университет имени Пушкина.


Фото: Вадим ​​Фоменок

Приказ о повышении стоимости обучения в Белорусском национальном техническом университете подписан 18 февраля. В среднем она вырастет на 7 процентов.

— Это обусловлено ростом затрат на обучение, в частности, повышением заработной платы профессорско-преподавательского состава, — пояснили в пресс-службе вуза.

Студентам Белорусского государственного экономического университета тоже придется платить немного больше.

В начале учебного года первокурсники БГЭУ должны были платить 2564 рубля, студенты 2−4 курсов — 2463. С февраля 2020-го новые цены для них выглядят так: 2632 рубля для первокурсников и 2581 рубль — для студентов старших курсов. Рост составил около 3−5 процентов.

Брестский государственный университет тоже поднимает стоимость обучения. Как пояснили TUT.BY в коммерческом отделе, рост составит 12 процентов. Приказ о повышении подписан 13 февраля. Например, один семестр обучения на факультете иностранных языков стоил 1350 рублей, теперь — 1478.

Будет ли повышена стоимость обучения в БГУИРе, неизвестно. Ректор университета Вадим Богуш сейчас в командировке. Все подробности — после возвращения.

А вот в Белорусском государственном медицинском университете стоимость обучения в середине года расти точно не будет, рассказали в пресс-службе вуза.

 
 
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