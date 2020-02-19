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Не только БГУ. Еще несколько университетов повышают стоимость обучения для студентов
19.02.2020 12:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 1 марта Белорусский государственный университет
Приказ о повышении стоимости обучения в Белорусском национальном техническом университете подписан 18 февраля. В среднем она вырастет на 7 процентов.
— Это обусловлено ростом затрат на обучение, в частности, повышением заработной платы профессорско-преподавательского состава, — пояснили в пресс-службе вуза.
Студентам Белорусского государственного экономического университета тоже придется платить немного больше.
В начале учебного года первокурсники БГЭУ должны были платить 2564 рубля, студенты 2−4 курсов — 2463. С февраля 2020-го новые цены для них выглядят так: 2632 рубля для первокурсников и 2581 рубль — для студентов старших курсов. Рост составил около 3−5 процентов.
Брестский государственный университет тоже поднимает стоимость обучения. Как пояснили TUT.BY в коммерческом отделе, рост составит 12 процентов. Приказ о повышении подписан 13 февраля. Например, один семестр обучения на факультете иностранных языков стоил 1350 рублей, теперь — 1478.
Будет ли повышена стоимость обучения в БГУИРе, неизвестно. Ректор университета Вадим Богуш сейчас в командировке. Все подробности — после возвращения.
А вот в Белорусском государственном медицинском университете стоимость обучения в середине года расти точно не будет, рассказали в пресс-службе вуза.
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Решение поднять цены приняли БНТУ и БГЭУ.
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