Источник материала: Кобринский вестник

Многое в нашей жизни зависит от случая, который порой нарушает привычный ритм нашей размеренной жизни. Однако ее ход в большей степени зависит от самого человека.





Жительница деревни Октябрь Мария Кирилюк еще в раннем детстве уяснила, что многое, если не все, в судьбе человека – результат его усилий. Так и идёт по жизни: с четкой уверенностью в том, что, если только захотеть, горы можно свернуть. В жизненное полотно Марии Андреевны вплетено множество судьбоносных событий. Дочь бельского крестьянина Андрея Ярошука Мария рано познала вкус сельской жизни.

– В нашей семье не было места безделию. Отец строил дома, мать занималась рукоделием, пекла хлеб, мы с сёстрами ей помогали, братья шили “гумовцы” из резины: старые автомобильные покрышки драли на полоски и сшивали. Вместе с сёстрами и я научилась вышивать, вязать, прясть, а позднее и ткать, делать “вытинанки” – фиранки на окна, в угол (тюлей тогда не было). Научилась печь пироги. Братья Коля и Иван играли на гармошке, в хате часто собиралась молодёжь. Танцевали, пели частушки-нескладушки, а мне их хотелось усовершенствовать. Писала тайно, стеснялась назвать себя автором, первое стихотворение – посвящение Суворовскому дубу – написала в 8 классе. Так в семье сформировалась любовь к труду и творчеству, – вспоминает Мария Андреевна своё послевоенное детство.

Почти 60 лет отдаёт Мария Кирилюк тепло своей души ставшей родной октябрьской земле. Здесь делала первые шаги в качестве учителя математики, когда прибыла в Октябрьскую восьмилетку, отработав после окончания Брестского пединститута по распределению в Воловельской школе Дрогичинского района. Через год была назначена завучем, а ещё через год директором школы и почти четверть века возглавляла её, являясь настоящим лидером и идейным вдохновителем для учеников и коллег.

Кажется, нет такой сферы, где бы Мария Кирилюк не принимала участие. Люди старшего поколения и бывшие ученики помнят, как благодаря настойчивости молодого директора к зданию школы была сделана пристройка, позволившая организовать занятия в одну смену. Не забывают в Октябре и того, как была осуществлена другая идея Марии Андреевны – строительство новой школы.

Все годы Мария Кирилюк вела работу по совершенствованию образования, развитию культуры на селе, сбору фольклора и сохранению местных традиций. Буквально в первые дни пребывания в Октябре услышала, как поют местные мужчины, – вскоре появился хор, в состав которого вошли педагоги, медики, работники культуры, колхозники. К 20-летию местного колхоза молодой коллектив, насчитывавший более 70 исполнителей, дал свой первый концерт, впоследствии неоднократно выступал на сценах районного и областного центров.

Стремясь сделать жизнь односельчан яркой и интересной, Мария Кирилюк на каждый праздник откликалась новой концертной программой, была сценаристом, режиссёром, ведущей, коллектив выступал во всех сельских клубах района. А вечер, в основу которого легли местные фольклорные произведения, был показан по телевидению и дал старт циклу республиканских программ подобной тематики.

«Колядки», «Масленицу», «Зажинки», «Дожинки» и другие старинные обряды возродил для современников созданный Марией Кирилюк в 2006 году фольклорный коллектив «Каралеўскія завітаначкі», который не раз демонстрировал своё мастерство на творческих площадках разного уровня. На фестивале в Студиводах (Польша), где дважды побывал коллектив, благодаря выступлениям октябрьских самодеятельных артистов польские зрители смогли прикоснуться к нашей самобытной культуре и народному творчеству. Аутентичное исполнение народных песен, сопровождаемое сакральными действиями, возвращало зрителей и участников к истокам, побуждало задуматься о том, кто мы и откуда вышли. Сегодня об этом этапе жизни моей героини напоминает множество фотографий. А на святой горе Грабарке стоит установленный коллективом крест, олицетворяющий просьбу о помощи кобринчанам.

Мария Кирилюк – человек разносторонний. На протяжении ряда лет она увлеченно делала шкатулки, панно, картины из соломки и природного материала, обучала этому мастерству детей в школьных и клубных кружках. Занималась кляксографией, аэрографией, гратографией – изготовлением гравюр на вощёной бумаге, обучала своих кружковцев различным видам прикладного изобразительного искусства, основам стихосложения. В литературных кругах Кобринщины её знают как самобытную поэтессу, автора стихов и песен о Беларуси, деревне, людях. Творческий багаж насчитывает несколько сотен стихов, сказок, рассказов, лирических миниатюр, которые вошли в сборники «Праўда ў рэшаце жыла», «Падарунак», «Слёзы памяти» и в совместный сборник с польской поэтессой Зоей Майстрович «Вершы, казкі, аповеды». Некоторые произведения были напечатаны в польском журнале «Бельскі гасцінец», а после выступления в 2012 году Марии Андреевны на фестивале в Бельске-Подлясском этот город и малую родину поэтессы стали связывать прочные творческие нити. В начале февраля в свет вышел сборник «Радуга жизни», куда вошли новые стихи о родине, жизни, любви. Один из разделов составлен из произведений, написанных на местном диалекте.





Ещё одно увлечение Марии Андреевны – выпечка караваев, причём слава о её кулинарном искусстве распространилась далеко за пределы Кобрина. Изготовленные её руками караваи были представлены на выставках районного, областного и республиканского значения. Смотрим фотографии из семейного архива, на которых представлены творения мастерицы. Двух- и трёхъярусные пироги украшены цветами и бусами из теста. Верх венчают расписанные глазурью и пищевыми красками декоративные фигурки, для каждого случая свои.

А случаи бывали разные. И не только семейные торжества украшали караваи от октябрьской каравайницы. Праздничный пирог не раз подносили Владыке Иоанну, тогда епископу Брестскому и Кобринскому, при посещении им храмов Кобринщины. В Могилёве с нашим караваем встречали министра юстиции по случаю 90-летия органов ЗАГС. По рекомендации этнографа Ларисы Быцко в Октябре заказывали выпечку на интернациональную американо-белорусскую свадьбу в Минск, чтобы показать иностранным гостям белорусские традиции. Красочным караваем приветствовали Митрополита Варшавского и всея Польши Савву во время празднования 100-летия церкви в Токарях. Им украшали практически все городские праздники и юбилейные даты города и района. А один из самых удивительных караваев хранится под стеклянным куполом в музее Брестской крепости.

– Процесс выпечки каравая довольно трудоёмкий, на всё уходит почти неделя. Нужно вылепить каждый цветочек, каждую фигурку, запечь, потом каждую деталь раскрасить, покрыть кремом. Только на роспись уходят сутки, – рассказывает Мария Андреевна. – Сейчас силы уже не те, поэтому нечасто соглашаюсь. И помощника нет. Раньше супруг Василий Иванович дровишки приносил, за печью присматривал, работу по хозяйству на себя брал. Одной сложно со всем управиться.





На протяжении ряда лет Мария Кирилюк избиралась депутатом Городецкого сельского и Кобринского районного Советов депутатов. Будучи старостой деревни, многое сделала для комфортной жизни односельчан. При ее участии в деревне был положен асфальт, осуществлены газификация и телефонизация, построен сельский Дом культуры, новые колхозные мастерские, отремонтирована церковь.

Именно по её инициативе неподалёку от храма появился церковный домик, в строительстве которого Мария Андреевна сама принимала непосредственное участие. Очень хотелось, чтобы в деревне был священник, который бы жил здесь, а не просто приезжал в дни богослужений. Так и получилось. Уважение к делам церкви не осталось незамеченным, и в год 1025-летия Крещения Руси Марии Кирилюк была вручена Почётная грамота Брестской епархии.

– Всё, что сделано, пусть служит людям на века, – искренне говорит Мария Андреевна, которая ни дня не проводит без дела.









И хотя должность старосты она передала своему односельчанину Виталию Сенчуку, жизнью деревни по-прежнему живёт: принимает участие в уборке и озеленении, встречается со школьниками, собирает краеведческий материал об истории края, чтобы увековечить память своих прославленных земляков, среди которых каждый человек – яркая личность.





18 февраля Мария Кирилюк отметила свой юбилей. 80 лет – значимая дата. Торжественный момент пришли разделить её родные – сёстры, дочь Инна и сын Виктор с семьями. Поздравили бабушку три внучки, четверо правнуков и ближайшие родственники. Не остались в стороне и односельчане, коллеги, ученики, в судьбах которых Мария Андреевна оставила значимый след. «Это совесть и душа деревни, – говорят о ней в Октябре. – У неё можно поучиться трудолюбию, неиссякаемой энергии, оптимизму, любви к окружающим». Мы также присоединяемся с поздравлениями и желаем юбилярше бодрости, здоровья и успехов.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

Фото автора и из архива Марии Кирилюк.