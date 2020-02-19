Комплексное обследование условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от последствий войны, их материально-бытового положения провели на Вороновщине

Источник материала: Вороновская газета





Вера Филипповна Тимофеева благодарит за заботу.

На прошлой неделе директор Вороновского ТЦСОН Антонина Эйсмонт и заместитель председателя районного совета ветеранов Зоя Стефанович побывали в домах пожилых земляков.

Живых свидетелей минувшей войны, к сожалению, с каждым годом все меньше. Но, несмотря на почтенный возраст и пошатнувшееся здоровье, они бодры и нынешней жизнью своей довольны.

— Как здоровьице? — с порога интересовались гости у каждого из них. — Может, какие-то проблемы возникли с последней нашей встречи?

— Все хорошо, — заверяли пенсионеры, — а если и есть какие-то вопросы, то дети помогают, да и соцработники начеку. Нельзя сдавать позиции — юбилей Победы скоро.

— Я и не думала, что встречу свою старость в таких условиях: чистенько, уютно, кормят хорошо, вниманием не обделяют. Живи да радуйся! — каждый раз искренне говорит Вера Филипповна Тимофеева. Женщина уже десять лет живет в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в д. Бастуны. Ей выделили комнату с улучшенными условиями проживания, где она не только отдыхает, но и с удовольствием принимает гостей.







Нина Даниловна Демьянченко.

— Ко мне очень часто приходят дети из местной школы, не ленюсь, рассказываю о прожитых годах, о войне, — добавляет ветеран.

Большое участие в патриотическом воспитании молодежи принимают и Степан Аксентьевич Жук, Иван Адамович Носаль, Татьяна Кузьминична Бобина, Нина Даниловна Демь-янченко, Нина Михайловна Красоцкая, Иосиф Вацлавович Петровский, Зофия Брониславовна Страчинская.

Выявленные при посещении проблемные вопросы будут решены в ближайшее время.







Иван Адамович Носаль:

«Я обязан встретить юбилей Победы».

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.