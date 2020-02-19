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Комплексное обследование условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от последствий войны, их материально-бытового положения провели на Вороновщине
19.02.2020 — Новости Общества | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Вера Филипповна Тимофеева благодарит за заботу.
На прошлой неделе директор Вороновского ТЦСОН Антонина Эйсмонт и заместитель председателя районного совета ветеранов Зоя Стефанович побывали в домах пожилых земляков.
Живых свидетелей минувшей войны, к сожалению, с каждым годом все меньше. Но, несмотря на почтенный возраст и пошатнувшееся здоровье, они бодры и нынешней жизнью своей довольны.
— Как здоровьице? — с порога интересовались гости у каждого из них. — Может, какие-то проблемы возникли с последней нашей встречи?
— Все хорошо, — заверяли пенсионеры, — а если и есть какие-то вопросы, то дети помогают, да и соцработники начеку. Нельзя сдавать позиции — юбилей Победы скоро.
— Я и не думала, что встречу свою старость в таких условиях: чистенько, уютно, кормят хорошо, вниманием не обделяют. Живи да радуйся! — каждый раз искренне говорит Вера Филипповна Тимофеева. Женщина уже десять лет живет в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в д. Бастуны. Ей выделили комнату с улучшенными условиями проживания, где она не только отдыхает, но и с удовольствием принимает гостей.
Нина Даниловна Демьянченко.
— Ко мне очень часто приходят дети из местной школы, не ленюсь, рассказываю о прожитых годах, о войне, — добавляет ветеран.
Большое участие в патриотическом воспитании молодежи принимают и Степан Аксентьевич Жук, Иван Адамович Носаль, Татьяна Кузьминична Бобина, Нина Даниловна Демь-янченко, Нина Михайловна Красоцкая, Иосиф Вацлавович Петровский, Зофия Брониславовна Страчинская.
Выявленные при посещении проблемные вопросы будут решены в ближайшее время.
Иван Адамович Носаль:
«Я обязан встретить юбилей Победы».
Галина ШЛЕМПО.
Фото автора.
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Комплексное обследование условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от последствий войны, их материально-бытового положения провели на Вороновщине
Вера Филипповна Тимофеева благодарит за заботу. На прошлой неделе директор Вороновского ТЦСОН Антонина Эйсмонт и заместитель председателя районного совета...
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