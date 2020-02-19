ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Комплексное обследование условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от последствий войны, их материально-бытового положения провели на Вороновщине

19.02.2020 — Новости Общества | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Комплексное обследование условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от последствий войны, их материально-бытового положения провели на Вороновщине

Вера Филипповна Тимофеева благодарит за заботу.

На прошлой неделе директор Вороновского ТЦСОН Антонина Эйсмонт и заместитель председателя районного совета ветеранов Зоя Стефанович побывали в домах пожилых земляков.

Живых свидетелей минувшей войны, к сожалению, с каждым годом все меньше. Но, несмотря на почтенный возраст и пошатнувшееся здоровье, они бодры и нынешней жизнью своей довольны.

— Как здоровьице? — с порога интересовались гости у каждого из них. — Может, какие-то проблемы возникли с последней нашей встречи?

— Все хорошо, — заверяли пенсионеры, — а если и есть какие-то вопросы, то дети помогают, да и соцработники начеку. Нельзя сдавать позиции — юбилей Победы скоро.

— Я и не думала, что встречу свою старость в таких условиях: чистенько, уютно, кормят хорошо, вниманием не обделяют. Живи да радуйся! — каждый раз искренне говорит Вера Филипповна Тимофеева. Женщина уже десять лет живет в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в д. Бастуны. Ей выделили комнату с улучшенными условиями проживания, где она не только отдыхает, но и с удовольствием принимает гостей.


Комплексное обследование условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от последствий войны, их материально-бытового положения провели на Вороновщине

Нина Даниловна Демьянченко.

— Ко мне очень часто приходят дети из местной школы, не ленюсь, рассказываю о прожитых годах, о войне, — добавляет ветеран.

Большое участие в патриотическом воспитании молодежи принимают и Степан Аксентьевич Жук, Иван Адамович Носаль, Татьяна Кузьминична Бобина, Нина Даниловна Демь-янченко, Нина Михайловна Красоцкая, Иосиф Вацлавович Петровский, Зофия Брониславовна Страчинская.

Выявленные при посещении проблемные вопросы будут решены в ближайшее время.


Комплексное обследование условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от последствий войны, их материально-бытового положения провели на Вороновщине

Иван Адамович Носаль:

«Я обязан встретить юбилей Победы».

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вера Филипповна Тимофеева благодарит за заботу. На прошлой неделе директор Вороновского ТЦСОН Антонина Эйсмонт и заместитель председателя районного совета...
 
Новости дня
Новости общества
 
На АЗС под Бегомлем уже год, «как на работу», приходит олененок. Ест с рук, назвали Борисом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика