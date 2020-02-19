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Охотничье ружье и патроны пытались провезти поездом через Беларусь

19.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Груз следовал поездом через пункт таможенного оформления «Молодечно». По документам в железнодорожном контейнере из Уссурийска в Калининград транзитом через Беларусь и Литву перемещались личные вещи, бывшие в употреблении, автомобиль. После таможенной проверки было обнаружено гладкоствольное огнестрельное оружие 12-го калибра без разрешительных документов и 44 патрона к нему.

По факту перемещения через таможенную границу ЕАЭС боеприпасов Минской региональной таможней в отношении гражданина возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 333-1 УК Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Незаконно перемещаемые боеприпасы изъяты.

Охотничье ружье и патроны пытались провезти поездом через Беларусь

Охотничье ружье и патроны пытались провезти поездом через Беларусь

Охотничье ружье и патроны пытались провезти поездом через Беларусь

Фото: ГТК

https://www.mlyn.by

 
 
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Сотрудники Минской региональной таможни пресекли незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС оружия и боеприпасов в железнодорожном контейнере,...
 
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