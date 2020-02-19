Охотничье ружье и патроны пытались провезти поездом через Беларусь

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Груз следовал поездом через пункт таможенного оформления «Молодечно». По документам в железнодорожном контейнере из Уссурийска в Калининград транзитом через Беларусь и Литву перемещались личные вещи, бывшие в употреблении, автомобиль. После таможенной проверки было обнаружено гладкоствольное огнестрельное оружие 12-го калибра без разрешительных документов и 44 патрона к нему.

По факту перемещения через таможенную границу ЕАЭС боеприпасов Минской региональной таможней в отношении гражданина возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 333-1 УК Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Незаконно перемещаемые боеприпасы изъяты.













Фото: ГТК