Фото Лукашенко с «прижившимся в Беларуси» египтянином Фади повезли президенту Египта

Источник материала: Tut.by

О «белорусском египтянине» Фади, с которым на днях познакомился президент, все-таки узнают на родине. Фото их встречи, как и обещал Лукашенко, покажут во время его визита президенту Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».



Сриншот с видео телеграм-канала «Пул первого»

В пятницу, 14 февраля, когда президент открывал целлюлозно-картонный комбинат в Светлогорске, он неожиданно подошел побеседовать с работниками предприятия. Среди них оказался египтянин Халиль Фади, который семь лет назад приехал в Беларусь туристом — да так и остался. У Фади — белорусская жена Александра и сын Вениамин. Говорит, что жизнью в Беларуси он доволен . Лукашенко удивился такой встрече и пообещал, что расскажет о прижившимся земляке президенту Египта.

— Египтяне, ливийцы, сирийцы, иракцы, иранцы женятся на наших девчонках — самые красивые дети [получаются]. И даже президенту ас-Сиси об этом скажу, это мой хороший друг, египетский президент. Обязательно про тебя расскажу. И даже вот смотри, они сфотографировали нас, я ему фотографию подарю, как у нас египтяне приживаются, — пообещал президент.





За семь лет жизни в Беларуси Фади самостоятельно выучил русский язык и нашел хорошую работу. На родине он отучился на инженера-программиста и теперь им же устроился на ЦКК. Но все-таки самым главным своим проектом египтянин считает пятилетнего сына Вениамина.

— Президент правду сказал, что дети от смешанных браков красивые. Вот это чистая правда. Наш Веня — тому подтверждение, — признался в интервью TUT.BY Фади.

К слову, белорусское гражданство египтянин за 7 лет жизни в Беларуси пока так и не получил. Но надеется, что с этого момента дело сдвинется с мертвой точки.

Напомним, президент Лукашенко 19−20 февраля находится с официальным визитом в Египте . В Каире намечена встреча с египетским коллегой Абделем Фаттахом аль-Сиси. Главы государств обсудят реализацию текущих договоренностей, достигнутых во время визита египетского лидера в Минск летом прошлого года, перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных отношений. Президенты рассмотрят вопросы взаимодействия на международных площадках, обеспечения безопасности в регионе и мире в целом. По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов. Запланирован еще ряд встреч, также Лукашенко и аль-Сиси собираются посмотреть Новую административную столицу Египта, которая строится в 45 километрах к востоку от Каира.