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Фото Лукашенко с «прижившимся в Беларуси» египтянином Фади повезли президенту Египта
19.02.2020 11:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
О «белорусском египтянине» Фади, с которым на днях познакомился президент, все-таки узнают на родине. Фото их встречи, как и обещал Лукашенко, покажут во время его визита президенту Египта Абдель Фаттах ас-Сиси,
В пятницу, 14 февраля, когда
— Египтяне, ливийцы, сирийцы, иракцы, иранцы женятся на наших девчонках — самые красивые дети [получаются]. И даже президенту ас-Сиси об этом скажу, это мой хороший друг, египетский президент. Обязательно про тебя расскажу. И даже вот смотри, они сфотографировали нас, я ему фотографию подарю, как у нас египтяне приживаются, — пообещал президент.
За семь лет жизни в Беларуси Фади самостоятельно выучил русский язык и нашел хорошую работу. На родине он отучился на инженера-программиста и теперь им же устроился на ЦКК. Но все-таки самым главным своим проектом египтянин считает пятилетнего сына Вениамина.
— Президент правду сказал, что дети от смешанных браков красивые. Вот это чистая правда. Наш Веня — тому подтверждение, — признался в интервью TUT.BY Фади.
К слову, белорусское гражданство египтянин за 7 лет жизни в Беларуси пока так и не получил. Но надеется, что с этого момента дело сдвинется с мертвой точки.
Напомним, президент Лукашенко 19−20 февраля
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Про белорусского египтянина Фади, с которым на днях познакомился президент Беларуси, когда открывал Светлогорский ЦКК, все-таки узнают на родине. Фото с...
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