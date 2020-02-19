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Состояние местных дорог и киберпреступность. В здании Кореличского РОВД состоялся семинар-учеба идеологического актива района

19.02.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В актовом зале Кореличского РОВД состоялся семинар-учеба идеологического актива района по тематике единого дня информирования населения «Транспортный комплекс Республики Беларусь: состояние и перспективы его развития».

Состояние местных дорог и киберпреступность. В здании Кореличского РОВД состоялся семинар-учеба идеологического актива района

В начале встречи начальник Кореличского РОВД Алексей Гаврош рассказал об оперативной обстановке на территории Кореличского района, заострив внимание на серьезной проблеме алкоголизации населения.

— Оперативная обстановка на территории района остается стабильной, — отметил Алексей Гаврош. — Однако тема пьянства и нахождение работников в состоянии алкогольного опьянении была и остается чрезвычайно актуальной. В вопросе первостепенную роль играет трудовой коллектив и присущая ему дисциплина. Всех тех, кто может появится на работе в пьяном виде, вы знаете в лицо. Поэтому с этой категорией граждан нужно проводить постоянную профилактическую работу.

Состояние местных дорог и киберпреступность. В здании Кореличского РОВД состоялся семинар-учеба идеологического актива района

Главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Геннадий Карполенко дал характеристику транспортного комплекса страны, подробно остановился на состоянии и перспективах развития транспортного сообщения Беларуси. Особое внимание было уделено состоянию дорог в районе.

-По состоянию на 1 января 2020 года на содержании и балансе ДРСУ-158 состоит 484 км местных автомобильных дорог, — рассказал Геннадий Карполенко. — За 2019 год общее освоение средств, выделенных на дорожную отрасль по району, составила 2261 тыс. рублей, из которых на содержание дорог затрачено 503 тыс. руб. и 1757 тыс. руб. — на капитальный и текущий ремонт.

Состояние местных дорог и киберпреступность. В здании Кореличского РОВД состоялся семинар-учеба идеологического актива района

— Постепенно преступность уходит в сферу высоких технологий. Киберпреступники находят все более изощренные способы обмануть граждан. Однако цель у них одна — завладеть реквизитами вашей банковской карты. Поэтому будьте бдительны, получив сообщение от родственников или знакомых о просьбе сообщить реквизиты карточки, перезвоните им и удостоверьтесь, — дал совет старший оперуполномоченный ОУР Кореличского РОВД Денис Кузьмич.

Состояние местных дорог и киберпреступность. В здании Кореличского РОВД состоялся семинар-учеба идеологического актива района

Еще одним актуальным вопросом для современного общества остается проблема насилия в отношении  несовершеннолетних. О том, в каком случае следует обратить внимание на поведение вашего ребенка, рассказал старший участковый инспектор ИДН Кореличского РОВД Дмитрий Гришкевич.

Оксана ЯНУШ

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В актовом зале Кореличского РОВД состоялся семинар-учеба идеологического актива района по тематике единого дня информирования населения «Транспортный комплекс...
 
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