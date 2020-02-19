«Бродвей», «Паркет» и «Реанимация». Тест по тусовочным местам Минска из прошлого

Источник материала: Tut.by

Теперь есть Зыба, Октябрьская, «Корпус», а еще немало клубов и баров. Наш тест — по тусовочным местам из прошлого. Если вы что-то слышали про «Паниковку» или (страшно подумать!) гуляли по «Бродвею» — погнали!

Важно: фото для иллюстрации. Это снимки из архива Алеся Таболича, Артура Гапановича, Алексея Глебова, а также из энциклопедий советских лет.