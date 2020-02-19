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Природоохрана недовольна предприятием, перерабатывающим вторсырье в Могилеве: в воду сбрасывали пластик

19.02.2020 14:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Злостное нарушение экологического законодательства обнаружили в Могилеве, сообщает ТРК «Могилев». Завод по переработке вторичных ресурсов «Восточный» сбросил в ливневую канализацию стоки, загрязненность которых превысила норматив в 4 раза.


Экологи увидели, что ливнеприемник на территории предприятия засыпан мелкой пластиковой крошкой из-за неправильного хранения продукции. Измельченный пластик попадал в ливневку, а затем — в окружающую среду.


Фото: ТРК «Могилев»

— Предусмотрена административная ответственность должностного лица — от 10 до 50 базовых величин, юридического лица — завода по переработке вторичных ресурсов «Восточный» — до 500 базовых величин, — сказал заместитель начальника Могилевской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Бородько.

На данный момент предприятие уже очистило свой ливнеприемник: воды значительно улучшились. И его контролируют.

 
Теги: Могилев
 
 
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Ливнеприемник на территории предприятия был засыпан мелкой пластиковой крошкой из-за неправильного хранения продукции.
 
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