Природоохрана недовольна предприятием, перерабатывающим вторсырье в Могилеве: в воду сбрасывали пластик

Источник материала: Tut.by

Злостное нарушение экологического законодательства обнаружили в Могилеве, сообщает ТРК «Могилев». Завод по переработке вторичных ресурсов «Восточный» сбросил в ливневую канализацию стоки, загрязненность которых превысила норматив в 4 раза.





Экологи увидели, что ливнеприемник на территории предприятия засыпан мелкой пластиковой крошкой из-за неправильного хранения продукции. Измельченный пластик попадал в ливневку, а затем — в окружающую среду.



Фото: ТРК «Могилев»

— Предусмотрена административная ответственность должностного лица — от 10 до 50 базовых величин, юридического лица — завода по переработке вторичных ресурсов «Восточный» — до 500 базовых величин, — сказал заместитель начальника Могилевской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Бородько.

На данный момент предприятие уже очистило свой ливнеприемник: воды значительно улучшились. И его контролируют.