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Природоохрана недовольна предприятием, перерабатывающим вторсырье в Могилеве: в воду сбрасывали пластик
19.02.2020 14:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Злостное нарушение экологического законодательства обнаружили в Могилеве,
Экологи увидели, что ливнеприемник на территории предприятия засыпан мелкой пластиковой крошкой из-за неправильного хранения продукции. Измельченный пластик попадал в ливневку, а затем — в окружающую среду.
— Предусмотрена административная ответственность должностного лица — от 10 до 50 базовых величин, юридического лица — завода по переработке вторичных ресурсов «Восточный» — до 500 базовых величин, — сказал заместитель начальника Могилевской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Бородько.
На данный момент предприятие уже очистило свой ливнеприемник: воды значительно улучшились. И его контролируют.
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Природоохрана недовольна предприятием, перерабатывающим вторсырье в Могилеве: в воду сбрасывали пластик
Ливнеприемник на территории предприятия был засыпан мелкой пластиковой крошкой из-за неправильного хранения продукции.
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