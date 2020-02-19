|
В России оправдали священника, осужденного в Витебске на 5 лет и 6 месяцев за сутенерство
19.02.2020 17:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В России отменили приговор священнику Николаю Кирееву, который был осужден в Беларуси на 5,5 лет за за попытку организовать вывоз девушек за рубеж для занятия проституцией. Об этом
Как следует из сообщения, Киреев был оправдан Ленинградским областным судом и освобожден из-под стражи 30 января.
В Беларуси, напомним, священник был осужден в ноябре 2017 года. Судебные слушания продолжались три недели в закрытом режиме. Россиянина обвиняли в покушении на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства лиц для занятия проституцией — при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.
Как сообщал Следственный комитет, наручники на отца Николая надели на автовокзале Витебска, когда батюшка пытался сесть в автобус вместе с 20-летней и 30-летней женщинами. По данным следствия, мужчина с апреля по август 2017 года переписывался в интернете с этими женщинами. Получив их согласие на занятие проституцией за деньги в Санкт-Петербурге, 3 августа обвиняемый приехал в Витебск, чтобы доставить их в Россию.
«Суд апелляционной инстанции отказал в признании приговора, вынесенного судом г. Витебска (Беларусь). Свою вину отец Николай никогда не признавал», — отмечается на сайте Выборгской Епархии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Суд апелляционной инстанции отказал в признании приговора, вынесенного судом г. Витебска (Беларусь). Свою вину отец Николай никогда не признавал», - отмечается на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)