На белорусско-литовской границе в фуре нашли посылки для несуществующих людей

Источник материала: Tut.by

Посылки для несуществующих россиян пытался провезти через белорусско-литовскую границу водитель фуры, сообщает Гродненская региональная таможня.





Нарушение выявили в пункте пропуска «Бенякони». Согласно документам, представленным водителем фуры Peugeot, в ЕС ехали почтовые отправления для россиян.

Однако таможенники выяснили, что указанных на посылках отправителей и получателей не существует. Кроме того, часть товара — например, подарочные наборы со статуэтками и декоративными игрушками, и другое — вовсе не была заявлена в документах.





Суд в Гродно решил незаконно перемещаемый товар стоимостью более 23 тыс. рублей обратить в доход государства.