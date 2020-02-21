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На белорусско-литовской границе в фуре нашли посылки для несуществующих людей

21.02.2020 14:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посылки для несуществующих россиян пытался провезти через белорусско-литовскую границу водитель фуры, сообщает Гродненская региональная таможня.


Нарушение выявили в пункте пропуска «Бенякони». Согласно документам, представленным водителем фуры Peugeot, в ЕС ехали почтовые отправления для россиян.

Однако таможенники выяснили, что указанных на посылках отправителей и получателей не существует. Кроме того, часть товара — например, подарочные наборы со статуэтками и декоративными игрушками, и другое — вовсе не была заявлена в документах.


Суд в Гродно решил незаконно перемещаемый товар стоимостью более 23 тыс. рублей обратить в доход государства.

 
Теги: Гродно
 
 
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Таможенники выяснили, что указанных на посылках отправителей и получателей не существует.
 
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