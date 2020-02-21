«АйПауэр» в Бресте показал, какие цифры внесла в природоохранные протоколы обвиняемая по делу о подлоге

Источник материала: Tut.by

Протоколы, которые, предположительно, стали причиной возбуждения уголовного дела о служебном подлоге , показали журналистам представители ООО «АйПауэр» 20 февраля во время круглого стола, посвященного аккумуляторному заводу.





Об уголовном деле пока известно немного.

Суд, который должен был начаться 14 февраля, перенесли, так как обвиняемая находится в больнице. Известно, что, по версии следствия, занимая руководящую должность в Брестской областной лаборатории аналитического контроля в областной лаборатории ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области окружающей среды», она дважды внесла заведомо ложные сведения и записи в Протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды, подтверждающие факт соблюдения аккумуляторным заводом ООО «АйПауэр» законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.

Во время круглого стола представители ООО «АйПауэр» продемонстрировали журналистам протоколы, в которые, предположительно, были внесены ложные сведения.

Из документов следует, что обвиняемая завысила показания о фактическом содержании свинца в почве примерно на 10 мг/кг. Например, если в оригинальной версии протокола было указано, что в образце содержится 3,4 мг/кг свинца, то в подложном документе было написано 13,5 мг/кг. При этом нормированное значение свинца в почве, согласно документу, составляло 32 мг/кг. То есть ни изначальное, ни уточненное значение не превышало установленную в документе норму, сообщили в «АйПауэр».

Представители компании подчеркнули, что они не видели материалов дела и могут лишь предполагать, что стало причиной для уголовного преследования.

Круглый стол, который прошел в администрации СЭЗ «Брест» 20 февраля был посвящен воздействию аккумуляторного производства на окружающую среду и человека. На мероприятии выступил заместитель главврача Центра гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге Кирилл Фридман, который в составе группы российских специалистов оценил проект проект аккумуляторного завода под Брестом, сообщает «Брестская газета» .

«Результаты нашей работы показывают, что риск хронического воздействия на здоровье человека, риск канцерогенный не превышают допустимых значений», — сказал эксперт.

Кирилл Фридман подчеркнул, что эти вычисления основаны на данных проекта, а доказать вредность воздействия производства реально только при условии работы завода:

«Как мне сообщили, сейчас он стоит. В этом случае оценить вредность завода нельзя. Можно много раз собираться круглыми столами на любом уровне, но оценивать мы будем только бумаги. Завод нужно запустить, провести мониторинг качества атмосферного воздуха и на натурных данных определенных деревень сделать вывод, безопасно или нет. Это главная рекомендация по поводу вашего завода. Что сейчас экспертов вызывать? Нужны факты. Как можно закрыть „бумажный“ завод, не имея фактологического материала о том, что он вредоносный?! Мне непонятно решение вашей власти».

Представители «АйПауэр» подчеркнули, что по их заявлению мониторинг аккумуляторного завода будет осуществляться чаще, чем это предусмотрено по законодательству. Кроме того, рассматривается вопрос участия местных жителей в нем.