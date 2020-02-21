«Собрали 6340 подписей». Родные осужденных за коррупцию обратились в Администрацию президента

Источник материала: Tut.by

Как рассказывают участники гражданкой инициативы «Цель одна», подписи собирали по всей стране. В коллективном обращении авторы просят применить амнистию к осужденным по коррупционным статьям и указывают на несовершенство законодательства. Подписи собирались в трех экземплярах и были направлены в Администрацию президента, Генеральную прокуратуру и Верховный суд.



Вот так выглядит 6340 подписей. Фото предоставлено гражданской инициативой «Цель одна»

— За очень короткое время (три недели) родственники осужденных по коррупционным статьям и неравнодушные люди собрали 6340 подписей. Каждый человек, который решил поддержать гражданскую инициативу, собственноручно ставил подпись в трех экземплярах, — рассказывает TUT.BY Виктория Журавлева, одна из администраторов гражданской инициативы «Цель одна». — Мы ходили с бланками по домам, организациям, подключали родственников и знакомых, объясняли людям: коррупция — это зло, она подрывает экономическую безопасность страны. Тем не менее осужденный за коррупцию имеет такие же права, как и другие заключенные.

О чем просят авторы коллективного обращения ? Во-первых, применить амнистию к тем, кто оказался за решеткой по коррупционным преступлениям. В 2019 году во время амнистии коррупционеры не могли ни на что рассчитывать. В этом году ожидается еще одна амнистия. Во-вторых, в обращении просят внести изменения в Уголовный кодекс. В-третьих, обратить внимание на несовершенство законодательства.

— Мы пытаемся донести, что амнистия экономически выгодна для государства. Например, когда полгода назад государство запретило применять условно-досрочное освобождение к лицам, осужденным по коррупционным статьям, они поникли, а сроки большие, по 8−12 лет. Пошла тенденция к резкому сокращению случаев возмещения ущерба: все понимают, что УДО уже не светит (по закону на условно-досрочное освобождение могут рассчитывать те, кто погасил ущерб. — Прим. TUT.BY), — отмечает Виктория Журавлева.



Фото представлено гражданской инициативой «Цель одна»

Она приводит пример: когда раньше к осужденным за наркотики не применялась амнистия, у них не было никакого стимула, часто нарушали режим. Но ситуация резко изменилась после прошлогодней амнистии, по ч.1.2.3 ст. 328 УК осужденным сокращали срок на год. Теперь те, кто сидит за наркотики, стали выполнять план и требования колонии.

— У них появилась надежда на освобождение, — отмечает Виктория. — Поэтому просим применить амнистию к тем, кто приговорен к длительным срокам и кто нанес большой ущерб. Колония не может всем предоставить работу и достойную заработную плату, из которой будут удерживаться деньги в счет возмещения ущерба. Пусть человек будет на свободе, получит рабочую специальность, платит налоги, возмещает ущерб и пополняет казну.

Собранные подписи представители гражданской инициативы 7 февраля отнесли в Администрацию президента, а также в Генеральную прокуратуру и Верховный суд.