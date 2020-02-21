«Белпочта» напомнила об изменениях при получении посылки дороже 22 евро и тяжелее 10 кг

Источник материала: Полесская правда



При получении посылки дороже 22 евро и тяжелее 10 кг физлица должны предоставлять дополнительную информацию. Данные новшества предусмотрены постановлением Совета Министров от 20 июня 2019 № 406 «О мерах по реализации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза». Об этом сообщает пресс-служба «Белпочты».

«В случае поступления международного почтового отправления в адрес физлица с товарным вложением весом свыше 10 кг и стоимостью, превышающей 22 евро, а также если в таможенной декларации отправления отсутствуют сведения о стоимости вложения или сведения о получателе неполные, то ему необходимо предоставлять в электронном виде оператору почтовой связи Беларуси на русском или белорусском языке дополнительные сведения», — сообщили в «Белпочте».

В частности, нужно сообщить:

фамилию, имя, отчество (если таковое имеется);

место постоянного или временного проживания либо временного пребывания в Республике Беларусь;

наименование и количество товаров;

стоимость товаров;

данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность получателя товаров (номер и дата выдачи, идентификационный номер (при наличии).

Эти сведения предоставляются получателем через официальный сайт оператора почтовой связи по ссылке Информацию о необходимости предоставить дополнительные сведения можно получить на сайте «Белпочты» в разделе «Слежение за почтовыми отправлениями» при проверке пути международной посылки из-за границы. Если указан мобильный телефон получателя, то ему придет SMS, что нужно сообщить дополнительную информацию.

«Белпочта» обращает внимание на необходимость соблюдения условий подачи данных и их достоверности, чтобы исключить факты отказов в проведении таможенных операций или возврата отправлений по обратному адресу.