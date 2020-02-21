23 лютага – Дзень абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь

Источник материала: Кировец





Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, военнослужащие Вооруженных Сил Республики Беларусь, жители Кировщины!

Накануне замечательного праздника мужества и героизма примите сердечные поздравления с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь!

Нет выше чести, чем служба Родине. На протяжении столетий нашему народу не раз приходилось с оружием в руках отстаивать независимость Отечества.

Величайшим примером отваги и стойкости является героическая борьба советского народа в Великой Отечественной войне. Низкий поклон вам, дорогие ветераны войны, доблестные бойцы и командиры Красной Армии, партизаны и подпольщики, труженики тыла, за ваш бессмертный исторический подвиг! Выражаем уверенность, что ваши доблесть и отвага будут ориентиром для будущих солдат и офицеров – истинных защитников матерей, жен и детей.

От всей души желаем ветеранам и военнослужащим Вооруженных Сил Республики Беларусь крепкого здоровья, счастья, успехов в службе и труде на благо нашего родного Отечества.

Мира вам, дорогие кировчане, благополучия и спокойствия, успехов в общем деле построения сильной и процветающей Беларуси!

Районный исполнительный комитет. Районный Совет депутатов.

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Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь!

23 февраля поистине стало всенародным праздником, днем сильных, мужественных, твердых духом людей. В этот день мы традиционно поздравляем всех мужчин – воинов запаса и тех, кому еще предстоит принять присягу на верность Родине. Мы чествуем военнослужащих, для которых этот день – профессиональный праздник и приносим дань глубокого уважения ветеранам боевых действий.

Этот праздник объединяет всех, кто своим ратным трудом служит Отчизне, способствует укреплению ее национальных интересов, оборонного потенциала и могущества.

Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь родную землю, защищать ее интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели – благополучию и процветанию нашей страны.

Желаю всем успехов, счастья, благополучия, мирного неба и всего самого доброго! Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!

Владимир Гацко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.