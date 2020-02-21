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В столичной квартире нашли мумифицированное тело женщины

21.02.2020 15:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столичной квартире обнаружено мумифицированное тело женщины. Подробности сообщает Следственный комитет.

Днем 14 февраля в квартире дома на Плеханова было обнаружено мумифицированное тело женщины 1967 года рождения. По этому факту Следственный комитет проводит проверку.

По словам свидетелей, женщина вела скрытый образ жизни, ее долгое время не видели, а близких родственников у женщины не было. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинские экспертиза. Все обстоятельства выясняются.

Как сообщает «Наша ніва», соседи давно заметили, что в ее почтовом ящике накапливаются «жировки», но на их обращение ЖЭС и участковый никак не отреагировал.

Получить оперативный комментарий у ЖКХ Ленинского района не удалось. В расчетно-справочном центре отказались комментировать эту ситуацию.

 
 
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Днем 14 февраля в квартире дома на Плеханова было обнаружено мумифицированное тело женщины 1967 года рождения.
 
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