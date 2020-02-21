﻿ «Десять лет занимаюсь туризмом, но такого не встречал». В Беларуси зимой «проснулись» клещи. 21.by
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«Десять лет занимаюсь туризмом, но такого не встречал». В Беларуси зимой «проснулись» клещи

21.02.2020 15:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В среду, 19 февраля, бобруйчанин Максим Черняк поехал на дачу в деревню Барчицы Кировского района. Прошелся по огороду и дома на штанах заметил клеща. «Я десять лет занимаюсь туризмом. Постоянно хожу по лесам и полям, но никогда не видел клещей в феврале», — не скрывает удивления собеседник.


Клещ, которого Максим принес с огорода. Фото: Максим Черняк

Погода в Барчицах, рассказывает Максим, весенняя. В среду, например, было где-то +7. За зиму, продолжает собеседник, снег здесь выпадал, наверное, всего раз, и то за день растаял.

— Три года назад у меня был лабрадор. В конце марта, апреле, как только сходил снег, у нас начиналась беда с клещами, — рассказывает собеседник. — Но, чтобы клещ в феврале — такого я никогда не встречал. Я десять лет занимаюсь туризмом, много хожу по лесам и полям, но никогда не встречал клещей в феврале.

В научно-практическом центре НАН по биоресурсам тоже подтверждают: действительно клещи «проснулись».

— Обычно это происходит, когда тает снег, — рассказывает Мария Якович, старший научный сотрудник. — В этом году снега не было, поэтому клещи появились раньше обычного. К нам уже поступали обращения, что на одежде люди начали находить клещей.

Обычно, продолжает ученый, период активности клещей — с весны до конца осени. «Засыпают» они с наступлением заморозков.

— Говорить о том, что клещи спят — не совсем правильно, — объясняет собеседница. — Зимуют клещи в поверхностных слоях почвы.

— То, что клещи появились так рано, значит, что их в этом году будет больше обычного?

— Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Единственное — мы можем сказать, что в этом году период активности у них удлинится.

Кстати, климатическая зима в Беларуси в этом сезоне до сих пор не наступила и, если следующую неделю сохранится плюсовая температура, она войдет в историю страны как единственная зима, которой не было.

 
 
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В среду, 19 февраля, бобруйчанин Максим Черняк поехал на дачу в деревню Барчицы Кировского района. Прошелся по огороду и дома на штанах заметил клеща. «Я десять лет...
 
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