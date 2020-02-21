Источник материала: Tut.by

Зима заканчивается совсем не зимней погодой. У берегов Исландии образовался новый циклон, который в выходные будет определять погоду и в нашей стране. Об этом TUT.BY сообщили в Белгиромет Минприроды. На все выходные объявлен оранжевый уровень опасности.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу, 22 февраля, постепенно будет усиливаться юго-западный ветер. В дневные часы объявлен оранжевый уровень опасности. Во многих районах ожидается сильный порывистый ветер до 15−20 м/с. Ночью местами по стране пройдут слабые осадки, днем по северо-западной половине осадки умеренные (дождь, мокрый снег). В ночные и утренние часы в отдельных районах слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью -3, +3°С, максимальная днем +3…9°С.

В воскресенье, 23 февраля, осадки пройдут по всей стране. Во многих районах сохранится сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью 0, +5°С, максимальная днем +2…8°С.

По предварительным прогнозам, последняя неделя февраля будет мало чем отличаться от предыдущих дней месяца. Ожидается много осадков, ветер, но будет тепло не по сезону.

«Будет больше отрицательных последствий, чем положительных». Климатическая зима в Беларуси так и не наступила

Уже сейчас синоптики говорят, что эта зима станет самой теплой за всю историю наблюдений. По климатическим данным, в Беларуси средняя температура трех зимних месяцев составляет около -4°С, а в этом году она будет около +1°С. До этого рекордно теплой была зима в 1989—1990 годах, тогда средняя температура была -0,1°С. Этот зимний сезон установит рекорд по бесснежью.