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На все выходные объявлен оранжевый уровень опасности

21.02.2020 16:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Зима заканчивается совсем не зимней погодой. У берегов Исландии образовался новый циклон, который в выходные будет определять погоду и в нашей стране. Об этом TUT.BY сообщили в Белгиромет Минприроды. На все выходные объявлен оранжевый уровень опасности.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу, 22 февраля, постепенно будет усиливаться юго-западный ветер. В дневные часы объявлен оранжевый уровень опасности. Во многих районах ожидается сильный порывистый ветер до 15−20 м/с. Ночью местами по стране пройдут слабые осадки, днем по северо-западной половине осадки умеренные (дождь, мокрый снег). В ночные и утренние часы в отдельных районах слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью -3, +3°С, максимальная днем +3…9°С.

В воскресенье, 23 февраля, осадки пройдут по всей стране. Во многих районах сохранится сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью 0, +5°С, максимальная днем +2…8°С.

По предварительным прогнозам, последняя неделя февраля будет мало чем отличаться от предыдущих дней месяца. Ожидается много осадков, ветер, но будет тепло не по сезону.

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Уже сейчас синоптики говорят, что эта зима станет самой теплой за всю историю наблюдений. По климатическим данным, в Беларуси средняя температура трех зимних месяцев составляет около -4°С, а в этом году она будет около +1°С. До этого рекордно теплой была зима в 1989—1990 годах, тогда средняя температура была -0,1°С. Этот зимний сезон установит рекорд по бесснежью.

 
 
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Зима заканчивается совсем не зимней погодой. У берегов Исландии образовался новый циклон, который в выходные будет определять погоду и в нашей стране.
 
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