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В Гомеле возле драмтеатра появится 60-метровый флагшток
21.02.2020 16:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на площади Ленина появится 60-метровый флагшток,
Металлическая стойка может обеспечить механический и ручной подъем флага, размер полотнища которого 12×6 метров.
Предполагается, что установят флагшток в начале мая.
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Металлическая стойка может обеспечить механический и ручной подъем флага, размер полотнища которого 12×6 метров.
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