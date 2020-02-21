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В Гомеле возле драмтеатра появится 60-метровый флагшток

21.02.2020 16:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на площади Ленина появится 60-метровый флагшток, сообщает «Гомельская правда».


Металлическая стойка может обеспечить механический и ручной подъем флага, размер полотнища которого 12×6 метров.


Предполагается, что установят флагшток в начале мая.

 
Теги: Гомель
 
 
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Металлическая стойка может обеспечить механический и ручной подъем флага, размер полотнища которого 12×6 метров.
 
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