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Выдавать свидетельства о смерти и справки на погребение в Могилеве будут по новому адресу
21.02.2020 16:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Регистрация смерти в Могилеве со 2 марта будет проходить по новому адресу,
Регистрация смерти будет происходить по адресу улица Ленинская, 1 (площадь Славы, здание ЗАГСа) на первом этаже в кабинете № 2.
Режим работы:
— понедельник, среда, пятница — с 08.00 до 17.00;
— вторник, четверг — с 08.00 до 20.00;
— суббота с 08.30 до 17.00
Ежедневно обед с 13.00 до 14.00, выходной — воскресенье.
Телефон (8 0222) 22−19−51, 22−60−29.
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Изменения стартуют 2 марта.
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