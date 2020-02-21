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Выдавать свидетельства о смерти и справки на погребение в Могилеве будут по новому адресу

21.02.2020 16:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Регистрация смерти в Могилеве со 2 марта будет проходить по новому адресу, сообщает горисполком. Выдавать свидетельства о смерти и справки на погребение будут теперь в здании ЗАГСа.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Регистрация смерти будет происходить по адресу улица Ленинская, 1 (площадь Славы, здание ЗАГСа) на первом этаже в кабинете № 2.

Режим работы:

— понедельник, среда, пятница — с 08.00 до 17.00;

— вторник, четверг — с 08.00 до 20.00;

— суббота с 08.30 до 17.00

Ежедневно обед с 13.00 до 14.00, выходной — воскресенье.

Телефон (8 0222) 22−19−51, 22−60−29.

 
Теги: Могилев
 
 
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