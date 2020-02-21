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Белорусским орнитологам нужен коптер, чтобы изучать гнезда редкого орла. Поможем?

21.02.2020 16:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские орнитологи на краудфандинговой площадке ulej.by собирают деньги, чтобы «взять шефство» над скопой — одним из наиболее редких орлов в Беларуси. Ученые хотят проверить известные гнезда краснокнижной птицы, окольцевать птенцов.


Скопа гнездится в основном на верховых болотах на севере Беларуси, а также в лесах (обязательно на самом высоком дереве) или на линиях электропередач. Поскольку питается птица свежей рыбой, то поблизости всегда находится водоем.

С 2015 года белорусские орнитологи следят примерно за 20 территориями, где известны гнезда скопы — в основном, это природный комплекс «Красный Бор», Березинский заповедник с окрестностями.

— Мы передали под охрану Верхнедвинскому лесхозу 3 гнездовые территории скопы: теперь там нельзя рубить лес и беспокоить птиц. Третий год «сражаемся» с бюрократизмом Россонского лесхоза: документы передали, но предприятие не хочет их принимать на баланс. Подготовили аналогичные бумаги для Ушачского лесхоза и делаем для Лепельского, — сообщил TUT.BY координатор проекта, орнитолог Денис Китель.


Ученый объясняет, что контроль гнездования скопы — дело нелегкое, так как птицы строят «жилье» на макушке самых высоких деревьев:

— Сейчас нам надо каждый раз лезть на дерево, затрачивая много времени и беспокоя при этом птиц. Мы хотим приобрести коптер DJI Mavic Mini, с помощью которого сможем дистанционно обследовать гнезда скопы. Для всех новых занимаемых участков мы оформим специальные документы, чтобы официально передать их под охрану. А летом будем кольцевать птенцов.

Для этого к маю нужно собрать не менее 1600 рублей. Если же удастся собрать больше денег, орнитологи проведут экспедиции в поисках новых мест гнездования скопы. Также у них в планах построить 10 искусственных гнездовий.

Подробности проекта можно узнать у Дениса Кителя по почте: kitelden@gmail.com, по телефону: +375 29 725−16−15. Его страница в Facebook, профиль во «Вконтакте».

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Птицы строят «жилье» на макушке самых высоких деревьев. Ученым приходится туда лазить. Это рискованно для людей и плохо для птиц.
 
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