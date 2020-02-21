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Извещение о проведении конкурса

21.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Государственный заказчик Борисовский районный исполнительный комитет, Минская область, г.Борисов, ул. Чапаева,6 (контактное лицо Яночкин Евгений Леонидович, 8 0177 73 93 23, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (адрес электронной почты) объявляет о проведении 21 февраля 2020 года среди негосударственных некоммерческих организаций, зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь, конкурса на выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий на оказание социальных услуг, включающих социально-бытовые услуги, санитарно-гигиенические услуги одиноким и одиноко проживающим гражданам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, одиноким и одиноко проживающим инвалидам I и II группы, утратившим способность к самообслуживанию и самопередвижению (функциональные классы ФК3, ФК4), страдающим психическими, туберкулезом и иными тяжелыми заболеваниями, которые являются медицинскими противопоказаниями к зачислению на обслуживание в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района» (кроме заболеваний, требующих специализированного лечения, и состояний, при которых гражданин представляет угрозу для окружающих).

Проведение конкурса, оформление участия в нем и определение победителя конкурса осуществляются в порядке, установленном Положением о порядке проведения конкурса на выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий на оказание социальных услуг и реализацию социальных проектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 1219 «О некоторых вопросах государственного социального заказа» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.01.2013, 5/36764).

Договор на выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий на оказание социальных услуг, включающих социально-бытовые услуги; санитарно-гигиенические услуги одиноким и одиноко проживающим гражданам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, одиноким и одиноко проживающим инвалидам I и II группы, утратившим способность к самообслуживанию и самопередвижению (функциональные классы ФК3, ФК4), страдающим психическими, туберкулезом и иными тяжелыми заболеваниями, которые являются медицинскими противопоказаниями к зачислению на обслуживание в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района» (кроме заболеваний, требующих специализированного лечения, и состояний, при которых гражданин представляет угрозу для окружающих), должен быть подписан 31 марта 2020 г.

Прием конкурсных предложений осуществляется в запечатанных конвертах на бумажном носителе в соответствии с графиком работы государственного заказчика.

Срок приема конкурсных предложений истекает в 15 часов 00 минут   24 марта 2020г.

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями состоится 25 марта 2020 года в 16.00 по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, 6, кабинет 401.

Извещение о проведении конкурса на выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий, размещено 21.02.2020г. №1 на официальном сайте Борисовского районного исполнительного комитета (www.borisov.minsk-region.by), вкладка Главная > Социальная сфера > Управление по труду, занятости и социальной защите населения > Социальная поддержка граждан > Государственный социальный заказ.

Е.Л.Яночкин, начальник управления       

 
 
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