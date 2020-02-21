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Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошло в Осиповичах

21.02.2020 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Сегодня в ММПЦ «Ровесник» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Фото Нины Царик.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошло в Осиповичах
Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошло в Осиповичах
Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошло в Осиповичах
Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошло в Осиповичах

Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошло в Осиповичах
Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошло в Осиповичах
Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошло в Осиповичах
Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошло в Осиповичах
Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошло в Осиповичах

 
 
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Сегодня в ММПЦ «Ровесник» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Фото Нины Царик. ...
 
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