|
Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошло в Осиповичах
21.02.2020 — Новости Общества | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Сегодня в ММПЦ «Ровесник» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Фото Нины Царик.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошло в Осиповичах
Сегодня в ММПЦ «Ровесник» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Фото Нины Царик. ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)