Акция «Трезвый водитель» стартует в Борисовском регионе

Источник материала: Единство

Одно из самых серьезных нарушений Правил дорожного движения – управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Статистика говорит, что 5-10% ДТП, совершаемых по вине водителей, связано именно с этим правонарушением. Тяжесть последствий таких дорожно-транспортных происшествий значительно выше по сравнению с остальными авариями.

Больной или уставший водитель объективно оценивает свое состояние и старается не рисковать – проявляет внимание и осторожность, не превышает скорость и не выполняет сложные маневры, при появлении препятствия на дороге раньше начинает тормозить. Нетрезвый же водитель опаснее – у него просыпается желание показать профессионализм и страсть к лихачеству. Алкоголь затормаживает центры коры головного мозга, контролирующие действия и поступки человека.

Кроме риска для своей жизни и пассажиров авто, нетрезвый водитель представляет угрозу для пешеходов. При появлении опасности на дороге пьяный водитель не спешит, так как уверен в своей точности реакций. Но она замедлена, а координация движений нарушена. Ему кажется, что до пешехода 50 м, а реальное расстояние в два раза меньше. Автолюбитель считает, что мгновенно нажал на тормоз, а на самом деле с опозданием. Чем больше водитель выпил – тем медленнее он реагирует.

Не лишним будет напомнить, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования водитель лишается права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года. Также он получает штраф от 1350 до 2700 рублей (от 50 до 100 базовых величин).

За повторное в течение года управление автомобилем в нетрезвом виде в отношении автолюбителя возбуждается уголовное дело, а его транспортное средство конфискуется (вне зависимости от того, кому оно принадлежит).

К слову, за январь месяц 2020 года сотрудниками ГАИ Минской области выявлено около 222 фактов управления транспортным средством в нетрезвом виде. Из них около 16 повторно – в отношении таких автолюбителей возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.317-прим УК.

За январь месяц 2020 года сотрудниками ГАИ Борисовского района выявлено около 17 фактов управления транспортным средством в нетрезвом виде. Из них 1 факт повторно – в отношении таких автолюбителей возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.317-прим УК.

Уважаемые граждане! Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения или не имеющий права управления, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефонам 229-04-44 или 102 (звонок бесплатный).

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