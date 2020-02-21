При каких условиях приобретается статус постоянного сотрудника и положен ли «временщику» отпуск?

Источник материала: Полесская правда



На этот и другие вопросы о временной работе отвечает главный правовой инспектор труда Брестского обкома профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства Людмила ГОРОДКО.

– Меня приняли на работу на три месяца на вакантное место по трудовому договору. Являюсь ли я временным сотрудником?

Иван Алексеевич, Брест

– Согласно ст.292 Трудового кодекса (ТК) временными признаются работники, принятые на срок до двух месяцев, а если для замещения временно отсутствующего сотрудника, за которым сохраняется место работы или должность, – то до четырех месяцев. В данном случае работника взяли на вакантное место и заключили с ним трудовой договор на 3 месяца. Следовательно, он не может быть признан временным, поскольку отсутствует определяющее условие – замещение временно отсутствующего специалиста.

– При приеме на работу в качестве временного сотрудника на 3 месяца по трудовому договору наниматель установил мне предварительное испытание сроком на 15 дней. Законно ли это?

Инна Александровна, Пинск

– Наниматель не прав: для временных работников предварительное испытание не устанавливается, в соответствии со статьями 28 (п.5 ч.5) и 293 ТК.

– Можно ли временному работнику, принятому по трудовому договору на 5 дней, предоставить за работу в выходной другой день отдыха?

Светлана Георгиевна, Столинский район

– Согласно ст.297 ТК временные работники, с которыми заключен трудовой договор на срок не более 6 дней, могут в пределах этого срока привлекаться к работе во время государственных праздников, праздничных и выходных дней без их согласия. При этом за работу в указанные дни другое время отдыха не предоставляется, а оплата труда производится в одинарном размере. Таким образом, у нанимателя отсутствует право согласовывать вид компенсации.

– Я был принят на работу по трудовому договору на 1 месяц. Потом наниматель меня не уволил, и я продолжаю трудиться второй месяц. Я все еще считаюсь «временщиком»?

Сергей, Лунинецкий район

– Согласно ст.298 ТК, если временный работник проработал свыше сроков работы для временных сотрудников (ч.1 ст.292 ТК) и ни одна из сторон не потребовала прекращения трудовых отношений, то трудовой договор считается продолженным на неопределенный срок. То есть работник утрачивает статус временного, а его срочный трудовой договор преобразуется в договор, заключенный на неопределенный срок.

– При увольнении мне как временному работнику не выплатили компенсацию за дни неиспользованного отпуска. Наниматель объяснил это тем, что отпуск мне не полагается. Так ли это?

Андрей Ильич, Ивановский район

– Учитывая непродолжительный характер работы временных сотрудников, уход такого специалиста в трудовой отпуск маловероятен. Однако временный сотрудник «зарабатывает» себе дни отпуска в общем порядке, следовательно, если ко дню увольнения человек отработал часть трудового года, то денежная компенсация выплачивается пропорционально отработанному времени (ч.3 ст.179 ТК). К тому же Трудовой кодекс не содержит каких-либо особенностей и изъятий из правил предоставления трудовых отпусков временным работникам. Значит, отпуска им предоставляются на тех же условиях, что и другим работникам.

– Я принят на работу временно, но хочу уволиться раньше оговоренного трехмесячного срока. Могу это сделать?

– Временные работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом нанимателя письменно за 3 дня (ст.294 ТК). При желании уволиться временный работник подает заявление на имя работодателя, но при этом он не обязан объяснять свое волеизъявление. Трехдневный срок исчисляется со следующего дня после получения нанимателем заявления, а увольнение должно быть произведено в последний день трехдневного срока.

Подготовила Галина СТРОЦКАЯ,

сайт Федерации профсоюзов Беларуси

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