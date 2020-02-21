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Депутат: Продавать проездные через «Табакерки» - для «Минсктранса» путь выгодный
21.02.2020 18:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Продажа проездных талонов через «Табакерки» поможет «Минсктрансу» сократить свои затраты. Такое мнение высказал в прямом эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи депутат Игорь Комаровский,
— Недавно, пополняя количество поездок на проездном в одном из киосков, узнал, что там продают и табачные изделия, и кофе. Со слов киоскера, на такой шаг в «Минсктрансе» пошли, чтобы хоть как-то окупать затраты, связанные с содержанием киосков. Так что с точки зрения оптимизации своих затрат и издержек для «Минсктранса» это путь (упразднение киосков и продажа проездных через «Табакерки») оправданный и выгодный, — заявил Комаровский.Видео:
Депутат не исключил, что по такому же пути могут пойти и другие ведомства.
— Возможно, скоро и «Белпочта», «Саюздрук» свои киоски упразднит и продукцию передаст на аутсорсинг продавать через «Табакерки».
Ранее о том, что «Минсктранс» планирует уменьшить сеть киосков, а талоны на проезд в общественном транспорте уже начали продавать в «Табакерках»,
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- Возможно, скоро и «Белпочта», «Саюздрук» свои киоски упразднит и продукцию передаст на аутсорсинг продавать через «Табакерки».
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