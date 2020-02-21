Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году.
С приветственным словом к передовикам и приглашенным обратился председатель районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник, вручив победителям соцсоревнования дипломы, переходящие кубки и цветы. Церемонию награждения продолжила председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева.
Среди победителей — 21 трудовой коллектив и 45 лучших работников основных профессий в сельскохозяйственном производстве, промышленности, строительстве, транспорте и социальной сфере.
Музыкальным подарком героям торжества стали концертные номера, представленные индивидуальными исполнителями и творческими коллективами района.
Наталья ЛОГУНОВА.
Фото Ирины ПАЛУБЕЦ.