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Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году

21.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году.

С приветственным словом к передовикам и приглашенным обратился председатель  районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник, вручив победителям соцсоревнования дипломы, переходящие кубки и цветы. Церемонию награждения продолжила председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева.

Среди победителей — 21 трудовой коллектив и 45 лучших  работников основных профессий в сельскохозяйственном производстве, промышленности, строительстве, транспорте и социальной сфере.

Музыкальным подарком героям торжества стали концертные номера, представленные индивидуальными исполнителями и творческими коллективами района.Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году
Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году

Наталья ЛОГУНОВА.

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ.

 

 
 
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Состоялось чествование победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Буда-Кошелевского района в 2019 году....
 
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