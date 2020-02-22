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Работа на пенсии: отвечаем на актуальные вопросы

22.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Работа на пенсии: отвечаем на актуальные вопросы
Есть ли ограничения по срокам в продлении контракта с сотрудником пенсионного возраста и может ли работающий пенсионер уйти в социальный отпуск по уходу за ребенком? На эти и другие вопросы в ходе «горячей линии» ответила главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов Екатерина ФИЛИПЦОВА.

– Могут ли мне, пенсионерке, предоставить социальный отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет? Я работаю и получаю пенсию по возрасту.
Инна, Гомель

– Вместо матери отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет предоставляется работающим отцу или другим родственникам малыша, которые фактически осуществляют за ним уход (ч. 3 ст. 185 Трудового кодекса). При этом за ними сохраняется право на получение ежемесячного государственного пособия. В статье 271 ТК говорится, что такой отпуск возможен по усмотрению семьи для работающих отцов, опекунов или других родственников ребенка. То есть для пенсионеров в этом плане нет никаких ограничений. По вашей просьбе наниматель обязан предоставить отпуск. Вам же необходимо в обязательном порядке представить справку о выходе на работу матери до истечения отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и прекращении выплаты ей пособия.

– Мне 64 года, работаю в организации на протяжении 40 лет. Трудовую дисциплину не нарушаю, других замечаний тоже не имею. Знаю, что по новому Трудовому кодексу с добросовестными работниками трудовые отношения могут продлевать на 5 лет. Но мне работодатель сказал, что продлит контракт только на год, так как я достиг пенсионного возраста. Он прав?
Владимир Николаевич, Гомель

– Трудовые отношения с работниками пенсионного возраста не имеют каких-либо особенностей по сравнению с общими нормами законодательства о труде. Заключение или продление трудового договора (контракта) – это добровольное волеизъявление двух сторон, нанимателя и работника.

В соответствии со статьей 261-3 Трудового кодекса в пределах максимального 5-летнего срока контракт продлевают по соглашению сторон на срок не менее одного года, а с работником, который не нарушает производственно-технологическую, исполнительскую и трудовую дисциплину, – до истечения максимального срока действия контракта. На меньший срок контракт может быть продлен только с письменного согласия работника. В вашей ситуации наниматель, если он согласен продолжать трудовые отношения, обязан продлить контракт на срок не менее чем до истечения максимального срока.

– В марте мне исполнится 56 лет и 6 месяцев, то есть я достигну общеустановленного пенсионного возраста. Однако контракт у меня заключен по сентябрь месяц. Могу ли уйти на пенсию весной?
Людмила Ивановна, Буда-Кошелево

– Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по трудовому договору, либо нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного или трудового договора и по другим уважительным причинам (ст. 41 Трудового кодекса). К другим уважительным причинам относятся выход на пенсию, переезд в другую местность, а также те, что исключают или значительно затрудняют продолжение работы.

Таким образом, вы имеете право подать заявление нанимателю о досрочном расторжении контракта после получения права на пенсию по возрасту и ее назначения. Имейте в виду, что при расторжении трудового договора по ст. 41 ТК не предусмотрен срок предварительного письменного уведомления нанимателя. Соответственно, наниматель уволит по этому основанию в срок, указанный вами в заявлении.

Ольга СИМОНОК,
сайт Федерации профсоюзов Беларуси

 
Теги: Гомель
 
 
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