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Опрос. Каких подарков ждут мужчины на 23 февраля?

22.02.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Завтра наступит День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, праздник, известный до распада СССР как День Советской Армии и Военно-морского флота, со временем ставший всеобщим праздником мужчин, с которым поздравляют мужей, отцов, братьев, сыновей, дедушек, коллег, окружают их заботой и, конечно же, дарят подарки. Многие презенты практичны и обыденны, самые популярные из них — носки и средства для ухода за собой, кстати, давно ставшие поводом для всевозможных шуток и анекдотов. В то время как представительницы прекрасного пола ломают голову над вопросом, что подарить своим защитникам, мы спросили у мужчин, что обычно им дарят на 23 февраля и какому подарку они бы больше всего обрадовались.

Валерий Суравнёв, председатель районного совета ветеранов:

Опрос. Каких подарков ждут мужчины на 23 февраля?

— Этот праздник — один з самых значимых для меня и моей семьи. Раньше, как правило, в этот день больше дарили традиционные подарки: косметику, носки, полотенца, сегодня, я считаю, есть возможность быть более оригинальным в выборе. К примеру, это могут быть сувениры с военной или армейской тематикой, есть много интересных и полезных аксессуаров в автомобиль. А вообще больше всего люблю получать подарки, сделанные своими руками. Самыми запоминающимися и приятными для меня были сюрпризы от дочерей — картины с алмазной вышивкой.

Владимир Клыга, водитель ОАО «Глусский райагропромтехснаб»:


Опрос. Каких подарков ждут мужчины на 23 февраля?

— Жена дарит цветы, и не только на 23 февраля, но и на день рождения, а почему бы и нет? Мужчины тоже любят цветы, мои любимые — тюльпаны. Жена мне цветы на праздник, я ей тортик покупаю, вместе за праздничным столом собираемся. Был бы очень рад, если бы подарили новый мобильный телефон.

Дмитрий Кисляк, начальник Глусского участка водопроводно-канализационного хозяйства филиала «Бобруйскводоканал»:


Опрос. Каких подарков ждут мужчины на 23 февраля?

— Дарят наборы для бритья, одежду — так называемые классические подарки, то, что в любом случае пригодится. Автомобиль, к сожалению, мне пока еще никто не дарил. От родных не жду подарков, достаточно, чтобы они поздравили на словах, были рядом. Коллеги обычно дарят кружки либо другие подобные мелочи, полезные в быту. Наверное, самым желанным подарком на работе был бы долгожданный отпуск.

Павел Ганаков, курсант Академии МВД:


Опрос. Каких подарков ждут мужчины на 23 февраля?

— Родственники дарят парфюм, девушка как-то подарила наручные часы. Буду рад любому подарку в этот праздник. Считаю, что совсем неважно, какой он, сколько денег на него затрачено, пусть это будут те же банальные носки, но подаренные от чистого сердца.

Евгений Филипенко, тракторист-машинист ОАО «Агрофирма «Славгородский»:


Опрос. Каких подарков ждут мужчины на 23 февраля?

— Обычно пену для бритья, парфюм жена дарит, красиво и вкусно накрытый стол. Для меня встреча и общение с близкими и друзьями всегда намного круче любого подарка. Хотя был бы рад, если бы мне подарили, к примеру, туристическую путевку, где всё включено, в какую-нибудь жаркую страну.

Сергей Корбут, начальник обособленной группы (Глусского района) военного комиссариата:

Опрос. Каких подарков ждут мужчины на 23 февраля?

— Все подарки, которые мне дарят на 23 февраля, нужные и полезные. В основном всё стандартно: коллеги дарят канцелярские принадлежности, то, что найдет применение в моем рабочем кабинете, к примеру, заметили сотрудники, что в моей ручке стержень заканчивается, позаботились — купили новую. Мелочь, а приятно. Близкие преподносят в этот день чаще всего бритвенно-мыльные принадлежности. Кстати, особенно радуюсь подаркам от дочерей — их открыткам. А вообще считаю, что в любой праздник главное не сам подарок, а забота и внимание.

 
 
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Завтра наступит День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, праздник, известный до распада СССР как День Советской Армии и Военно-морского...
 
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