﻿ Буда-Кошелевский район газоснабжения – в числе победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций района в 2019 году. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Буда-Кошелевский район газоснабжения – в числе победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций района в 2019 году

22.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Буда-Кошелевский район газоснабжения – в числе победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций района в 2019 году

Голубое пламя прочно вошло в нашу повседневную жизнь и стало привычным благом. Но, правда, и опасность оно таит немалую. За невнимательность мстит очень коварно и жестоко.

Безопасность в этом направлении обеспечивает сегодня Буда-Кошелевский район газоснабжения, который наряду с Рогачевским, Чечерским и Кормянским входит в структуру ПУ «Рогачевгаз» РПУП «Гомельоблгаз».

Мы же по привычке называем его просто – горгаз. И как бы не менялось название организации, работа газовой службы всегда ассоциируется с качеством, скоростью и надежностью.

Газовое хозяйство района достаточно объемное. На сегодняшний день в ведении буда-кошелевских газовиков находятся почти 4 тысячи километров газопровода, более 13 тысяч газифицированных квартир, из них 8 тысяч оборудованы природным газом, 5 тысяч домовладений обслуживаются сжиженным газом. Причем в 780 частных домов Жлобинского района доставляют газовые баллоны также из нашего райцентра.

Работа предприятия строится по принципу: четкие графики и планы, а главное, своевременная и качественная организация и выполнение поставленных задач. Только в 2019 году горгазом реализовано 34 миллиона кубометров природного газа: 24 миллиона – промышленным потребителям, 10 миллионов – населению. 357 тонн сжиженного газа доставлено владельцам частных домовладений. Иными словами, все доведенные показатели выполнены в полном объеме. Неслучайно Буда-Кошелевский район газоснабжения по итогам работы за 2019 год удостоен 2 места на районном слете передовиков в номинации «Лучшее предприятие в отрасли энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и связи, дорожно-ремонтного строительства Буда-Кошелевского района».

Конечно, заслуга в этом, прежде всего, всех членов коллектива. Коллектив газовой службы района молодой, слаженный, а самое главное, проверенный временем и на деле. Из 64 человек многие не достигли и сорока лет, средний возраст на предприятии – 32 года. И немудрено, ведь сегодня работать в газовой службе – это тебе «не только с ключом ходить». В инструментарий специалистов прочно вошли компьютерные программы, смартфоны и видеорегистраторы. Все потребители занесены в базу данных, что позволяет отслеживать каждого абонента и тут же решать любую возникшую проблемную ситуацию.

Душа каждого предприятия – его руководитель. Уже семнадцать лет коллектив возглавляет Игорь Иванаускас. Когда-то ему самому, выпускнику сельскохозяйственного ВУЗа, пришлось постигать азы газового хозяйства. Уже потом к знаниям, полученным в газовом институте, добавился бесценный опыт ежедневной практической работы на предприятии. Как руководитель, Игорь Ионович в работниках ценит ответственность и порядочность. Они, в свою очередь, добросовестно и качественно выполняют свою работу. Со слов моего собеседника, по-другому и не может быть.

В ходе нашего разговора в кабинете руководителя часто звонил телефон. К Игорю Ионовичу напрямую обращались жители района. Тут же разрешались все проблемные моменты. Мастера работали по плановым маршрутам и объектам, а аварийная бригада была готова в любой момент выехать на устранение чрезвычайной ситуации. Словом, жизнь на предприятии шла по отлаженному графику, чтобы обеспечивать бесперебойную подачу газа и безопасную работу газового оборудования, нести в наши дома тепло и уют.

Наталья ЛОГУНОВА
Фото Ирины Палубец

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голубое пламя прочно вошло в нашу повседневную жизнь и стало привычным благом. Но, правда, и опасность оно таит немалую. За невнимательность мстит...
 
Новости дня
Новости общества
 
Неожиданное предложение Путина, мумия в минской многоэтажке, доллар и секс - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
22.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика