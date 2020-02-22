Буда-Кошелевский район газоснабжения – в числе победителей социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций района в 2019 году

Источник материала: Газета Авангард





Голубое пламя прочно вошло в нашу повседневную жизнь и стало привычным благом. Но, правда, и опасность оно таит немалую. За невнимательность мстит очень коварно и жестоко.

Безопасность в этом направлении обеспечивает сегодня Буда-Кошелевский район газоснабжения, который наряду с Рогачевским, Чечерским и Кормянским входит в структуру ПУ «Рогачевгаз» РПУП «Гомельоблгаз».

Мы же по привычке называем его просто – горгаз. И как бы не менялось название организации, работа газовой службы всегда ассоциируется с качеством, скоростью и надежностью.

Газовое хозяйство района достаточно объемное. На сегодняшний день в ведении буда-кошелевских газовиков находятся почти 4 тысячи километров газопровода, более 13 тысяч газифицированных квартир, из них 8 тысяч оборудованы природным газом, 5 тысяч домовладений обслуживаются сжиженным газом. Причем в 780 частных домов Жлобинского района доставляют газовые баллоны также из нашего райцентра.

Работа предприятия строится по принципу: четкие графики и планы, а главное, своевременная и качественная организация и выполнение поставленных задач. Только в 2019 году горгазом реализовано 34 миллиона кубометров природного газа: 24 миллиона – промышленным потребителям, 10 миллионов – населению. 357 тонн сжиженного газа доставлено владельцам частных домовладений. Иными словами, все доведенные показатели выполнены в полном объеме. Неслучайно Буда-Кошелевский район газоснабжения по итогам работы за 2019 год удостоен 2 места на районном слете передовиков в номинации «Лучшее предприятие в отрасли энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и связи, дорожно-ремонтного строительства Буда-Кошелевского района».

Конечно, заслуга в этом, прежде всего, всех членов коллектива. Коллектив газовой службы района молодой, слаженный, а самое главное, проверенный временем и на деле. Из 64 человек многие не достигли и сорока лет, средний возраст на предприятии – 32 года. И немудрено, ведь сегодня работать в газовой службе – это тебе «не только с ключом ходить». В инструментарий специалистов прочно вошли компьютерные программы, смартфоны и видеорегистраторы. Все потребители занесены в базу данных, что позволяет отслеживать каждого абонента и тут же решать любую возникшую проблемную ситуацию.

Душа каждого предприятия – его руководитель. Уже семнадцать лет коллектив возглавляет Игорь Иванаускас. Когда-то ему самому, выпускнику сельскохозяйственного ВУЗа, пришлось постигать азы газового хозяйства. Уже потом к знаниям, полученным в газовом институте, добавился бесценный опыт ежедневной практической работы на предприятии. Как руководитель, Игорь Ионович в работниках ценит ответственность и порядочность. Они, в свою очередь, добросовестно и качественно выполняют свою работу. Со слов моего собеседника, по-другому и не может быть.

В ходе нашего разговора в кабинете руководителя часто звонил телефон. К Игорю Ионовичу напрямую обращались жители района. Тут же разрешались все проблемные моменты. Мастера работали по плановым маршрутам и объектам, а аварийная бригада была готова в любой момент выехать на устранение чрезвычайной ситуации. Словом, жизнь на предприятии шла по отлаженному графику, чтобы обеспечивать бесперебойную подачу газа и безопасную работу газового оборудования, нести в наши дома тепло и уют.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец