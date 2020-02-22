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Сивак: Грушевскому скверу вернут прежние границы

22.02.2020 12:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Грушевскому скверу будут возвращены прежние границы. Об этом, сообщает «Минск-Новости», рассказал во время прямой телефонной линии председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, отвечая на вопрос жителя Грушевки.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мэр Минска подчеркнул, что тот участок сквера, который был исключен из его состава и предоставлен застройщику, вернут в зеленую зону.

Соответствующее решение Мингорисполкома будет принято в следующую пятницу во время заседания городского исполнительного комитета.

Сквер сохранится в старых границах — 2,16 га.

Напомним, местные жители активно выступали за сохранение Грушевского сквера, части которого они могли лишиться из-за строительства многоэтажного дома с подземной парковкой «Гранд Хаус». Люди выходили на акции, вызывали милицию на строителей, которые ставили забор, обращались в видеозаписи к президенту. После этого ходили на прием к главе Совета Республики, которая пообещала поднять бумаги и разобраться в ситуации. Наталья Кочанова является уполномоченным главы государства по Минску. По поручению главы государства она встретилась с чиновниками из Московского района столицы, застройщиком, местными жителями, побывала лично в сквере. Она рассказала президенту, как развивается ситуация. Лукашенко принял решение, что Грушевский сквер должен быть сохранен.

 
Теги: Минск
 
 
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Напомним, местные жители активно выступали за сохранение Грушевского сквера, части которого они могли лишиться из-за строительства многоэтажного дома с подземной...
 
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