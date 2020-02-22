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Сивак: Грушевскому скверу вернут прежние границы
22.02.2020 12:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Грушевскому скверу будут возвращены прежние границы. Об этом,
Мэр Минска подчеркнул, что тот участок сквера, который был исключен из его состава и предоставлен застройщику, вернут в зеленую зону.
Соответствующее решение Мингорисполкома будет принято в следующую пятницу во время заседания городского исполнительного комитета.
Сквер сохранится в старых границах — 2,16 га.
Напомним, местные жители активно выступали за сохранение Грушевского сквера, части которого они могли лишиться из-за строительства многоэтажного дома с подземной парковкой «Гранд Хаус». Люди выходили на
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Напомним, местные жители активно выступали за сохранение Грушевского сквера, части которого они могли лишиться из-за строительства многоэтажного дома с подземной...
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