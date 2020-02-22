Сивак: Грушевскому скверу вернут прежние границы

Источник материала: Tut.by

Грушевскому скверу будут возвращены прежние границы. Об этом, сообщает «Минск-Новости», рассказал во время прямой телефонной линии председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, отвечая на вопрос жителя Грушевки.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мэр Минска подчеркнул, что тот участок сквера, который был исключен из его состава и предоставлен застройщику, вернут в зеленую зону.

Соответствующее решение Мингорисполкома будет принято в следующую пятницу во время заседания городского исполнительного комитета.

Сквер сохранится в старых границах — 2,16 га.

Напомним, местные жители активно выступали за сохранение Грушевского сквера, части которого они могли лишиться из-за строительства многоэтажного дома с подземной парковкой «Гранд Хаус». Люди выходили на акции , вызывали милицию на строителей, которые ставили забор, обращались в видеозаписи к президенту. После этого ходили на прием к главе Совета Республики, которая пообещала поднять бумаги и разобраться в ситуации. Наталья Кочанова является уполномоченным главы государства по Минску. По поручению главы государства она встретилась с чиновниками из Московского района столицы, застройщиком, местными жителями , побывала лично в сквере . Она рассказала президенту, как развивается ситуация. Лукашенко принял решение, что Грушевский сквер должен быть сохранен .