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В Госконтроле на тройку оценили исполнение плана развития Оршанского района

22.02.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мероприятия комплексного плана развития Оршанского района в полном объеме не выполняются, констатировал председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов 21 февраля в ходе рабочей поездки в Витебскую область.

Он принял участие в заседании Оршанского районного исполнительного комитета и посетил два предприятия — ОАО «Завод приборов автоматического контроля» и ОАО «Савушкин-Орша».

На заседании райисполкома был рассмотрен вопрос «О ходе реализации Программы развития Оршанского района на период до 2023 года и комплекса мер по ее выполнению».

Анфимов отметил, что комплексное развитие Оршанского района — это значимый для всей республики пилотный проект, реализация которого должна стать примером для других средних городов страны.

По его словам, мероприятия комплексного плана развития Оршанского района в полном объеме не выполняются, хотя документом предусмотрены беспрецедентные меры государственной поддержки, в том числе бюджетное финансирование. «К сожалению, я могу поставить только тройку, оценивая работы здесь не только по промышленному, но и по всему народно-хозяйственному комплексу района», — сказал Анфимов.

По этим вопросам требуется незамедлительное принятие решений, вплоть до ручного управления конкретными проектами, подчеркнул он.

Наиболее актуальные проблемы обсудили на заседании исполкома с участием заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко и членов республиканской рабочей группы по вопросу развития района.

В ходе рабочей поездки в Витебскую область Леонид Анфимов ознакомился с модернизированным производством по переработке молока «ОАО «Савушкин-Орша».

По итогам посещения ОАО «Завод приборов автоматического контроля» председатель Комитета госконтроля отметил: «Есть определенные положительные сдвиги (увеличились объемы производства по сравнению с 2018 годом почти в пять раз), но они не отражают качественных характеристик происходящих на заводе изменений».

 
 
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Мероприятия комплексного плана развития Оршанского района в полном объеме не выполняются, констатировал председатель Комитета государственного контроля Леонид...
 
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