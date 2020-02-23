ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый поезд для минского метро разрисовали вандалы

23.02.2020 18:46 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Неизвестные раскрасили один из вагонов нового поезда «Штадлер» для минского метро. Фотографию прислала в редакцию TUT.BY читательница.


Фото: читательница TUT.BY

Судя по фото, жертвой вандалов стал именно новый поезд для минского метро. Рисунки на боках вагона похожи на подписи уличных граффитистов — похожие иногда появляются на зданиях и заборах города.

Напомним, новые поезда начали поставлять в Минский метрополитен с завода в апреле 2019 года. Летом составы начали обкатывать в подземке — поначалу они были нагружены мешками. 4 февраля состав обкатали с пассажирами. На линию он выйдет летом, когда откроется третья ветка метро.


Так вагон выглядел во время обкатки. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Договор о закупке вагонов производства «Штадлер Минск» для Минского метрополитена заключен на сумму 122 миллиона 250 тысяч рублей в январе 2017 года. По контракту завод должен поставить 10 составов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рисунки на боках вагона похожи на подписи уличных граффитистов - похожие часто появляются на зданиях и заборах города.
 
Новости дня
Новости общества
 
На понедельник в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика