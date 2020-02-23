Новый поезд для минского метро разрисовали вандалы

Источник материала: Tut.by

Неизвестные раскрасили один из вагонов нового поезда «Штадлер» для минского метро. Фотографию прислала в редакцию TUT.BY читательница.



Фото: читательница TUT.BY

Судя по фото, жертвой вандалов стал именно новый поезд для минского метро. Рисунки на боках вагона похожи на подписи уличных граффитистов — похожие иногда появляются на зданиях и заборах города.

Напомним, новые поезда начали поставлять в Минский метрополитен с завода в апреле 2019 года. Летом составы начали обкатывать в подземке — поначалу они были нагружены мешками. 4 февраля состав обкатали с пассажирами. На линию он выйдет летом, когда откроется третья ветка метро.



Так вагон выглядел во время обкатки. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Договор о закупке вагонов производства «Штадлер Минск» для Минского метрополитена заключен на сумму 122 миллиона 250 тысяч рублей в январе 2017 года. По контракту завод должен поставить 10 составов.