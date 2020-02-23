|
Новый поезд для минского метро разрисовали вандалы
23.02.2020 18:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Неизвестные раскрасили один из вагонов нового поезда «Штадлер» для минского метро. Фотографию прислала в редакцию TUT.BY читательница.
Судя по фото, жертвой вандалов стал именно новый поезд для минского метро. Рисунки на боках вагона похожи на подписи уличных граффитистов — похожие иногда появляются на зданиях и заборах города.
Напомним, новые поезда начали поставлять в Минский метрополитен с завода в апреле 2019 года. Летом составы начали обкатывать в подземке — поначалу они были нагружены мешками. 4 февраля состав
Договор о закупке вагонов производства «Штадлер Минск» для Минского метрополитена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рисунки на боках вагона похожи на подписи уличных граффитистов - похожие часто появляются на зданиях и заборах города.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)