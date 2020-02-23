Почётно служить Родине

Источник материала: Чырвоны прамень

Уже завтра наши мужчины будут принимать поздравления с Днём защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь. Служба в армии почётна, хоть и сложна, а долг защищать Родину — священен.

Накануне праздника мы побывали в 19 отдельной гвардейской механизированной бригаде в Заслоново. Военнослужащие хоть и занятые люди, но время для общения всё же выкроили.





Встретились мы с Евгением Александровичем Закервашевичем, парень родом из города Новолукомля. Окончил СШ №1 города энергетиков, получил рабочие специальности — сварщика, электрика, водителя. Успел даже поработать, почувствовать вкус самостоятельной жизни. Ждал, когда же его призовут в армию.

Пройти «школу жизни» необходимо каждому мужчине, говорили родители Евгению постоянно. Тем более его дедушка служил на флоте, отец проходил службу в армии. В этой семье знают, что армия нужна для воспитания настоящего мужчины, выработки жизненных ценностей. «Служба в армии — одна из ступеней становления мужчины, которую достойно пройти должен каждый парень. Важно не просто служить, а качественно выполнять поставленные задачи, демонстрировать высокие результаты в боевой подготовке, что у Евгения получается неплохо», — говорит командир инженерно-сапёрного батальона гвардии майор Алексей Олюшин.

Прошёл Евгений курс молодого бойца, принял присягу, уже 15 месяцев постигает азы боевой подготовки. «Служба в армии не такая-то и скучная», — утверждает солдат. —День расписан по минутам — это и занятия по боевой подготовке, и совершенствование закреплённых объектов и обслуживание техники, содержание её в боевой готовности, учебные стрельбы. Всё это и многое другое должен знать и уметь военнослужащий, чтобы быть готовым в любую минуту отстаивать независимость государства.

В военном билете солдата-срочника значится «водитель-электрик», Евгений входит в состав экипажа «полевой мастерской». С поставленными задачами наш земляк справляется, заслужил авторитет среди сослуживцев, командующего состава. У каждого бойца согласно распорядку дня есть и свободное время, которое можно потратить на общение с родными и близкими людьми.

Войсковая часть 71327 является ежегодным участником международных армейских игр. С 2016 года команды инженерно-сапёрного батальона достойно выступают на международных соревнованиях. Почётные вторые места в общекомандном зачёте, в конкурсе «Безопасный маршрут» говорят об отличной подготовке солдат. Это добавляет престижа гвардейскому соединению.

Поучаствовать в совместных оперативных учениях «Щит союза 2019» удалось и Евгению. То, что все команды, представляющие нашу страну, проходят серьёзный отбор, говорит о том, что парень качественно выполняет поставленные задачи и он — один из лучших бойцов части.

С нетерпением гвардеец ждёт увольнения в запас — здесь, на гражданке, его ждёт любимая девушка. После армии планирует поступать в вуз…

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В этот же день мы встретились ещё с одним чашничанином, служащим в резерве. Владислав Голиков, учился в СШ №4 г. Чашники, получил профессию в Новолукомльском государственном профессиональном лицее — каменщик, штукатур, сварщик. Мечтал служить в армии. По семейным обстоятельствам службу он проходит в резерве. В военном билете значится «командир отделения». Всё то же в службе, что и у солдата-срочника: строгий распорядок дня, боевая подготовка, учения, стрельбы, физическая подготовка и многое другое. Чашничанин проявляет себя как дисциплинированный военнослужащий, его не пугают трудности, он активно выполняет поставленные задачи. В войсковой части хорошая материально-техническая база, грамотные командиры, отличное питание. Пообщавшись с ребятами, чувствую гордость, что достойно служат. Видно, что здесь знают, как растить настоящих защитников Отечества.

Поздравляем всех военнослужащих с наступающим праздником. Желаем крепкого здоровья, успехов в службе, мира и удачи во всём.

Достойно служите, ребята!

Кстати

Призывник может быть зачислен в армию как на срочную службу, так и на контрактную форму. При этом срок последней увеличивается с полутора лет до двух, есть возможность получать денежное довольствие, у солдат по контракту оно свыше 850 рублей, плюс материальная помощь; в отличии от срочников, они живут не в казарме.

Женщина в армии сегодня уже не редкость. При наличии отличной физической подготовки здесь комфортно себя чувствуют представительницы прекрасной половины.

Марина МИШУЛКОВА.