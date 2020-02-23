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На понедельник в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности
23.02.2020 16:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 24 февраля на большей части Беларуси и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Это соответствует оранжевому уровню опасности. Об этом
По данным сайта
Температура будет такой:
Минск — +4…+6°C
Брест — +6…+8°C
Витебск — +4…+6°C
Гомель — +4…+6°C
Гродно — +5…+7°C
Могилев — +4…+6°C.
Рекомендации МЧС при сильном ветре:
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Днем 24 февраля на большей части Беларуси и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с.
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