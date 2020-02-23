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На понедельник в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности

23.02.2020 16:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 24 февраля на большей части Беларуси и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Это соответствует оранжевому уровню опасности. Об этом сообщает сайт Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.


Фото: Reuters

По данным сайта pogoda.by, в понедельник по всей стране будет облачно с прояснениями. Утром и днем небольшие можно ждать кратковременные осадки — дождь и мокрый снег. Вероятность осадков составит от 60 до 90%.

Температура будет такой:

Минск — +4…+6°C

Брест — +6…+8°C

Витебск — +4…+6°C

Гомель — +4…+6°C

Гродно — +5…+7°C

Могилев — +4…+6°C.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

  • уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Днем 24 февраля на большей части Беларуси и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с.
 
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