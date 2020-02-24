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Календарная зима закончится в Бресте аномально теплой погодой
24.02.2020 07:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Последняя неделя февраля в Бресте будет теплой и дождливой, сообщает
Понедельник будет облачным, утром пройдет мокрый снег, днем возможен дождь. Воздух прогреется до +6°С.
Во вторник ожидается сплошная облачность. Вечером пройдет дождь. Столбик термометра поднимется до +8°С.
В среду утром пройдет небольшой дождь. Днем — без осадков. Температура воздуха — +5…7°С.
Четверг пройдет без осадков. Утром столбик термометра опустится до двух градусов тепла, а днем потеплеет до +6°С.
В пятницу утром похолодает до 0°C. Днем будет сплошная облачность, мокрый снег и до +4°С.
Хорошей недели!
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Последняя неделя февраля в Бресте будет теплой и дождливой.
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