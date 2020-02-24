Календарная зима закончится в Бресте аномально теплой погодой

Источник материала: Tut.by

Последняя неделя февраля в Бресте будет теплой и дождливой, сообщает pogoda.by .



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Понедельник будет облачным, утром пройдет мокрый снег, днем возможен дождь. Воздух прогреется до +6°С.

Во вторник ожидается сплошная облачность. Вечером пройдет дождь. Столбик термометра поднимется до +8°С.

В среду утром пройдет небольшой дождь. Днем — без осадков. Температура воздуха — +5…7°С.

Четверг пройдет без осадков. Утром столбик термометра опустится до двух градусов тепла, а днем потеплеет до +6°С.

В пятницу утром похолодает до 0°C. Днем будет сплошная облачность, мокрый снег и до +4°С.

Хорошей недели!

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