﻿ Трагедия в Докшицах, коронавирус в Италии, Бузова в Минске и обыск у Логинова - все за выходные. 21.by
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Трагедия в Докшицах, коронавирус в Италии, Бузова в Минске и обыск у Логинова - все за выходные

24.02.2020 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!


В забеге настоящих мужчин (это там, где бегут с голым торсом) в Минске 23 февраля участвовало больше трех тысяч человек. Еще больше наверняка вчера обсуждали армию и интересные факты о ней. Или просто гуляли по любимому городу в стиле милитари. А вы остались довольны тем, как отметили? По данным Белстата, кстати, 86% белорусских мужчин в возрасте 15−49 лет ощущают себя счастливыми и оценивают свою удовлетворенность жизнью в среднем на 7 баллов по 10-балльной шкале. С чем вас и поздравляем!

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • В Докшицах произошла страшная трагедия. В 37-летнего местного бизнесмена Валерия Янчака во время охоты предположительно случайно выстрелил давний друг, председатель Докшицкого райисполкома Олег Пинчук. Местные рассказывают, что мужчины не раз охотились вместе, в тот день они «поехали на волка».
  • В Италии произошла вспышка коронавируса. Выявлены более 150 случаев заражения, три человека умерли. Особые меры по борьбе с эпидемией затронули 12 населенных пунктов в регионах Венето и Ломбардия. Власти решили отменить последние дни Венецианского карнавала, миланский театр «Ла Скала» приостановил работу. Закрыты все школы в регионах Ломбардия, Венето, Фриули-Венеция-Джулия, Пьемонт и Эмилия-Романья. Приостановили работу некоторые университеты, в том числе Римский биомедицинский университет. В некоторых итальянских регионах отменили церковные мессы и богослужения.


  • Первые итоги переписи населения — 2019 показали: в столице живет больше двух миллионов человек, а в стране всего — 9 413 446 человек. Получается, каждый пятый белорус — минчанин. Не слишком ли большой процент? Посмотрели статистику в других столицах Европы.
  • Из-за теплой зимы жировки белорусов станут легче. Экономия будет особенно заметна для тех, у кого установлены приборы индивидуального учета тепла. Например, в типовой «двушке» размером 48 метров за январь 2019 года было начислено 17,93 руб., за январь 2020 — 14,32 руб. И это с учетом того, что тариф повысился.
  • Соединение путей второй и третьей линий метро планируют на 21−22 марта — в эти дни будут закрыты несколько станций от «Каменной горки» до «Фрунзенской».


  • А тем временем новый поезд для минского метро разрисовали вандалы. Летом такие составы начали обкатывать в подземке — поначалу они были нагружены мешками. 4 февраля состав обкатали с пассажирами. На линию он выйдет летом, когда откроется третья ветка метро.
  • Классная новость от белорусского производителя. IKEA будет продавать будильники «Луч». 21 февраля в сеть магазинов отправилась первая партия товара. Если бы еще эти будильники можно было купить в IKEA в Минске…

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Мы продолжаем проект «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства. Владу 16 лет, и его большую часть жизни сопровождает синдром Туретта — генетическое расстройство нервной системы, которое характеризуется множественными двигательными и голосовыми тиками. Помимо того, что тики забирают много физических сил и морального здоровья, они отняли у парня возможность жить обычной подростковой жизнью. Ему пришлось перейти на домашнее обучение, а мечту стать пожарным — отложить в дальний ящик.
  • Коронавирус COVID-19 вызвал не только волну заболеваемости, но и вспышку иррациональных страхов, которые ставят между вирусом и китайцами знак равенства. Побеседовали с гражданами Китая, которые сейчас живут в Беларуси, о том, как к ним относятся окружающие, с какими странными реакциями они сталкивались и как на их жизнь повлиял коронавирус нового типа. Один из наших собеседников «специально перестал пользоваться общественным транспортом, потому что китайцев боятся».


  • Российская певица, телеведущая, актриса и дизайнер Ольга Бузова Минск, это был нереально крутой концерт». Ольга Бузова собрала Falcon Club Arena">выступила в Falcon Club Arena с программой «Принимай меня». Девушка сообщила, что на мероприятии был солд-аут, призналась, что Минск для нее особенный город, и уже после шоу поблагодарила публику за «нереально крутой концерт, любовь и веру в меня».
  • Офтальмологи во время онлайн-конференции рассказали, как сохранить зрение. Оказывается, чтобы пользоваться современными гаджетами «идеальна» небольшая близорукость: от 1 до 3 диоптрий. Поэтому в некоторых высокотехнологических странах, например, в Японии, близорукость до 3 диоптрий считается нормой.
  • Команда КВН из Беларуси «Дети Тьюринга» во второй игре сезона Высшей лиги пошутила про интеграцию с Россией. В результате получила за конкурс «Музыкальный фристайл» наивысшую оценку — 5 баллов, заняла первое место, а видео ее выступления набирает популярность в соцсетях.
  • Еще один смешной материал — строительные ляпы на «Доске позора». С нашей точки зрения, фото внизу — лучшее. Это санузел в одном из гомельских магазинов.


О СПОРТЕ

  • Российский биатлонист Логинов снялся с масс-старта. Итальянская полиция провела обыск у него в номере. Причиной стало нарушение аккредитационных правил личным тренером биатлониста Александром Касперовичем, а также предыдущая допинговая история россиянина. Биатлониста допрашивали до поздней ночи.
  • Тренер «Динамо» Михаил Грабовский начал кидаться бутылками в матче с «Ак Барсом». Его удалили на две минуты. Матч «Динамо» проиграло.
  • В Кубке легенд случился скандал: судья засчитала гол, который россияне забили после конца игры.
  • Йоханнес Бё с огромным преимуществом выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону. Среди женщин золотая медаль у Марты Ройзеланд.

Все новости субботы, 22 февраля

Все новости воскресенья, 23 февраля

На сегодня в стране объявлен оранжевый уровень опасности — на большей части Беларуси и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Берегите себя!

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Теги: Новости, Минск
 
 
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В забеге настоящих мужчин (это там, где бегут с голым торсом) в Минске 23 февраля участвовало больше трех тысяч человек. Еще больше наверняка вчера обсуждали армию и...
 
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