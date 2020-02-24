Тепло, туманно, ветрено. Какой будет погода в Могилеве в последнюю неделю календарной зимы

Источник материала: Tut.by

Последняя неделя февраля в Могилеве будет теплой и ветреной, сообщает pogoda.by .



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Понедельник будет облачным, туманным, воздух прогреется до +5°С.

Во вторник ожидается солнце — днем до +4°С и ясно. А вот утро будет морозным — до -2°С.

В среду утром пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем — +5…7°С, но предупреждаем — будет очень ветрено.

Четверг пройдет без осадков. Утром туман, днем тепло — до +6°С.

В пятницу утром похолодает до 0 °C. Днем будет до +5°С и без осадков, к вечеру температура снова опустится до 0 °C.

Хорошей недели!

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