Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





Более 250 тыс. жителей Гомельской области вышли на субботник в память о сожженной деревне Ола в Светлогорском районе. Собранные средства направят на мемориал на месте трагедии, а также на восстановление мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул в беседе с журналистами, что жители области начали очень важное дело. «Каждый может внести свой вклад — по возможности и по совести. Здесь нет принуждения, и мы видим уже много неравнодушных людей, которые поддерживают инициативу», — сказал руководитель региона.





Часть людей принимает участие в субботнике на рабочих местах, часть занимается наведением порядка, благоустройством. Десант из более 300 человек — представители облисполкома, предприятий, учреждений, организаций Лоевского, Калинковичского, Светлогорского, Речицкого районов — трудится на Днепро-Брагинском водохранилище. «Принято решение восстановить Днепро-Брагинское водохранилище, заполнить его водой», — отметил Геннадий Соловей. По информации специалистов, наполнение водохранилища улучшит микроклимат, поднимет уровень грунтовых вод на прилегающих к нему территориях, позволит обводнить мелиоративные каналы района и повысить продуктивность сельскохозяйственных земель.

Фронт работ на ирригационной системе площадью почти в 1 тыс. га масштабный — расчистить от кустарника, деревьев. «Этот объект предназначен для мелиоративных целей. Часть деревьев с территории водохранилища возьмут как посадочный материал для озеленения Лоевского и ближайших к нему районов. Еще часть переработают на щепу и отправят в котельную в Речицком районе», — рассказал председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич.





По мнению рабочего Лоевского ПМС Бориса Ярошевича, оставаться в стороне от мероприятия было бы неправильно. «Тем более что обе инициативы — и мемориал в Оле, и водохранилище — важны», — добавил он.

Вопрос о создании комплекса в Оле Светлогорского района озвучила в декабре прошлого года во время общения Президента Беларуси со студентами и преподавателями медицинских университетов студентка гомельского вуза. Александр Лукашенко инициативу поддержал.

Деревня Ола была оккупирована в конце июля 1941 года. Утром 14 января 1944 года немецкий карательный отряд вместе с войсковой частью, в которой насчитывалось около 1 тыс. солдат, окружил деревню. Людей загоняли в дома, затем поджигали. Тех, кто пытался убежать, расстреливали из пулеметов и автоматов, бросали в огонь живыми. В тот день оборвались жизни 1758 человек, в том числе 950 детей. После войны Ола не возродилась.