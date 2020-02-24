Из-за теплой зимы жировки минчан изменятся

Размер оплаты ЖКУ снизится почти у всех граждан, особенно у тех, кто проживает в квартирах с приборами учета тепла или испарителями.

Об этом сообщила замглавы управления по расчету ЖКУ филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» Татьяна Микулич в программе «Неделя» на СТВ 23 февраля.

Бонусы получит практически каждый белорус. В жировках уже можно заметить небольшие, но все-таки изменения сумм за отопление.

По ее словам, почти каждый белорус получит бонусы – суммы за отопление уменьшатся.

«Что касается типовой "двушки" 48 (квадратных) метров с наличием зарегистрированных: за январь 2019 года было начислено 17,93 рубля, за январь 2020 – 14,32 рубля. Учитывая, что тариф повысился, но объем гигакалорий уменьшился за счет теплой зимы, экономия очевидна», – рассказала Микулич.

В квартирах с установленными индивидуальными счетчиками в теплую погоду можно подкрутить батареи и уменьшить температуру.

Но и в других квартирах службы выставили отопление на минимум на протяжении почти всего зимнего периода, и это тоже уменьшит суммы в жировках.