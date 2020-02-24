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Календарная зима заканчивается фактически не начавшись: повышенный температурный режим сохраняется

24.02.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В многокилометровой толще атмосферы по-прежнему преобладают  западные ветры, которые с завидным постоянством несут вглубь континента теплый океанический воздух. Атлантические циклоны, непрерывной цепочкой смещаясь на восток, перекрывают доступ арктическому воздуху в южные широты. Настоящей зимы не было и пока не предвидится, сообщает Белгидромет.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

25 февраля ночью ожидается переменная облачность, днем преобладание облачной погоды. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории страны осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5...+1°С, максимальная днем +2...8°С.

В среду ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем по востоку страны осадки (дождь, ночью с мокрым снегом), ночью слабый гололед. В дневные часы по западной половине страны в области повышенного атмосферного давления погода улучшится. Ожидаются продолжительные прояснения и без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1...+4°С, максимальная днем +3...9°С.

27 февраля погоду в республике будет формировать очередная серия атмосферных фронтов с Западной Европы. На большей части территории республики ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), ночью слабый гололед. Ветер западной четверти, умеренный. Температура воздуха ночью -2...+4°С, днем +1...8°С.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Местами по стране кратковременные осадки — в основном мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0...-7°С, максимальная днем -1...+6°С.

На выходных сохранится неустойчивый характер погоды. В субботу осадков немного, а в воскресенье снова во многих районах пройдут осадки. И снова повышенный температурный режим.

 
 
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