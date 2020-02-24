В Минске задержали двух россиян, которые собирались распространять психотроп

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали двух россиян, которые приехали в Беларусь для распространения психотропов. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В феврале двое мужчин 30 и 22 лет приехали в Минск, чтобы продавать психотропы. В арендованной квартире их задержали столичные оперативки при силовой поддержке сотрудников спецподразделения «Алмаз».

У мужчин нашли и изъяли пакеты с особо опасным психотропом мефедоном и предметы для фасовки наркотика. Общая масса веществ — около 196 грамм.





Известно, что в России этих мужчин уже привлекали к уголовной ответственности. Сбытом наркотиков они занимались полгода.

Материалы проверки переданы в Первомайский (Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям задержанных дана правовая оценка.