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В Минске задержали двух россиян, которые собирались распространять психотроп
24.02.2020 12:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске задержали двух россиян, которые приехали в Беларусь для распространения психотропов. Подробности
В феврале двое мужчин 30 и 22 лет приехали в Минск, чтобы продавать психотропы. В арендованной квартире их задержали столичные оперативки при силовой поддержке сотрудников спецподразделения «Алмаз».
У мужчин нашли и изъяли пакеты с особо опасным психотропом мефедоном и предметы для фасовки наркотика. Общая масса веществ — около 196 грамм.
Известно, что в России этих мужчин уже привлекали к уголовной ответственности. Сбытом наркотиков они занимались полгода.
Материалы проверки переданы в Первомайский (Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям задержанных дана правовая оценка.
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В Минске задержали двух россиян, которые приехали в Беларусь для распространения психотропов. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
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