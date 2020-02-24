Техосмотр: изменения и наказания. Чего ждать в 2020 году автовладельцам

Электронные паспорта на автомобили будут на бумажных носителях, для автовладельцев запустят специальный сервис. Их, возможно, ждут и новые санкции за отсутствие техосмотра.

Об этом заявил глава УП УП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» 24 февраля.

По словам Ленчевского, техосмотр сегодня проходит не более 50% транспортных средств в стране. Количество разрешений на допуск к участию в ДД, выданных «Белтехосмотром», за прошлый год сократилось на 7,2%. Их число продолжает уменьшаться после того, как в 2014 году ввели пошлину на выдачу этих документов.

По мнению представителя предприятия, вернуть водителей на станции гостехосмотра могла бы отвязка пошлины от прохождения проверки техсостояния авто при условии должного контроля со стороны госорганов.

«На дорогах эту функцию должны выполнять сотрудники ГАИ, при пересечении границы - погранкомитета и т. д. Меня удивляет, что литовские пограничники разворачивают белорусских автовладельцев, не прошедших техосмотр, а нашим нет до этого дела», - пояснил он.

Ленчевский предлагает ввести административную ответственность в отношении водителей, не прошедших техосмотр. При несвоевременной уплате госпошлины нужно взимать ее в двойном размере и тоже привлекать к административной ответственности, считает он.

Автовладельцев ждут и другие новшества. «В ближайшем будущем планируем осуществлять выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении в электронном виде. В обычном QR-коде будет "зашита" информация о пройденном гостехосмотре. Предложения уже направлены в Минтранс. Обычная наклейка на стекло о прохождении гостехосмотра - вчерашний день», - сказал Ленчевский.

В настоящее время идет доработка сайта предприятия, где для автовладельцев будет возможность зарегистрировать «Личный кабинет». Граждане смогут оплачивать услуги, записываться на гостехосмотр, отслеживать все операции по действиям в отношении своего авто.

С 1 апреля 2020 года физлицам для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении не потребуется представлять сертификат о прохождении гостехосмотра. Юрлицам и индивидуальным предпринимателям такой сертификат и медсправку о состоянии здоровья водителя необходимо будет представлять для получения разрешения на допуск до внесения соответствующих изменений в законодательство, регулирующее проведение административных процедур в отношении субъектов хозяйствования.

Нпомним, со 2 января в силу вступили изменения в порядке выдачи и использования разрешения на допуск автомобилей к участию в дорожном движении. Отпала необходимость в предъявлении талонов о техосмотре, разрешения на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронных средств.

В 2018 году стало известно о модернизации системы уплаты дорожного сбора. Как рассказал первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, госпошлина за выдачу разрешения на допуск автомобиля к участию в дорожном движении будет рассчитываться по новой системе, но размер пошлины останется прежним. Планируется, что техосмотр отвяжут от уплаты дорожного налога.