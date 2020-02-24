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Тело спрятал в пустующем доме: на Мядельщине мужчину обвиняют в убийстве годовалого сына сожительницы

24.02.2020 12:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Обвинение в убийстве годовалого малыша предъявлено сожителю матери ребенка. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Сообщение о том, что в частном доме в одной из деревень Мядельского района найдено тело годовалого мальчика, поступило в милицию в сентябре прошлого года. Прибывшие следователи установили криминальный характер смерти ребенка.

Согласно материалам дела, в день происшествия, пока его мать была в больнице, годовалый мальчик находился с ее сожителем. Установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил малыша, потому что тот плакал. Он нанес ему удары руками и ногами в область головы и по различным частям тела. Когда увидел ребенка без признаков жизни, решил скрыть преступление: вынес тело в сумке и спрятал в пустующем доме в Мядельском районе.

Через несколько дней мать мальчика, вернувшись из больницы, стала выяснять, где ее сын. Сначала мужчина заявил, что ребенок у знакомых, однако потом рассказал, где спрятал тело.

Видео: Следственный комитет Республики Беларусь

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). Он находится под стражей.

 
 
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Через несколько дней мать мальчика, вернувшись из больницы, стала выяснять, где ее сын. Сначала мужчина заявил, что ребенок у знакомых, однако потом рассказал, где...
 
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