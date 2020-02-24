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Министр здравоохранения представил коллективу нового директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии

24.02.2020 12:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр здравоохранения Владимир Караник представил коллективу нового руководителя РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова в Боровлянах. Им стал доктор медицинских наук Сергей Поляков, сообщает пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.


Сергей Поляков в онкологической службе человек не новый. Ранее он занимал должность заведующего лабораторией онкоурологической патологии РНПЦ. Пользуется заслуженным уважением среди коллег, владеет техникой выполнения лапароскопических операций в урологии, выполняет все виды нефрэктомий, адреналэктомии, радикальные простатэктомии, резекции почки любой сложности, операции на единственной почке.

РНПЦ онкологии, которое он будет возглавлять, считается ведущим центром такого уровня в республике. За последнее десятилетие центр значительно улучшил свою материально-техническую базу, здесь активно внедряются новейшие технологии.

— Вместе с тем есть и некоторые проблемные вопросы. В частности, это касается необходимости модернизации и переоснащения радиологической службы. Центральный операционный блок также достаточно давно был на реконструкции, поэтому требуется обновление парка оборудования. Нужно завершить все ремонты в подразделениях, чтобы обеспечить комфортные условия нахождения и пациентов, и сотрудников. Минздрав видит и понимает эти проблемы и готов оказывать помощь в их решении, — отметил Владимир Караник.

Перед центром остается и задача по методическому обеспечению. Как рассказал министр, «сейчас согласовывается проект указа о внедрении системы аккредитации медицинских учреждений. Как предполагается, с 1 января 2023 года бюджетное финансирование учреждений здравоохранения, не прошедших аккредитацию, не допускается. Перед РНПЦ онкологии, в частности, будет стоять задача по разработке единых критериев аккредитации онкоучреждений».

В целом, как отметил Владимир Караник, заболеваемость злокачественными новообразованиями в связи со старением населения увеличивается, а это значит, что требования к онкологической службе будут возрастать.

Напомним, ранее на протяжении почти десяти дет РНПЦ руководил профессор Олег Суконко.

 
 
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Министр здравоохранения Владимир Караник представил коллективу нового руководителя РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова в Боровлянах....
 
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