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В Гомеле в супермаркете парень нырнул в аквариум с живой рыбой. Оказывается, был повод
24.02.2020 12:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле в супермаркете «Алми» молодой человек залез в аквариум с рыбами. Работники магазина вызвали милицию. Парня искали три дня. Наконец, он сам пришел в РОВД и рассказал, зачем совершил странный поступок.
По словам 23-летнего молодого человека, 21 февраля он сделал предложение девушке. Однако она отреагировала неожиданно — выбросила кольцо в аквариум. Парень не смутился и попросил продавца принести сачок. Но в итоге решил достать кольцо самостоятельно. Пришлось нырять с головой. Девушка запечатлела отчаянный шаг ухажера на видео, после чего пара покинула магазин.
Администрация супермаркета обратилась в милицию. Но через три дня молодой человек пришел в РОВД с повинной.
Теперь за мелкое хулиганство ему придется заплатить штраф в 54 рубля.
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Парня искали три дня. Наконец, он сам пришел в РОВД и рассказал, зачем нырял в аквариум.
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