Человеческий фактор – главная причина производственных несчастных случаев в Пинском районе

Источник материала: Полесская правда



В заседании круглого стола «Полесской правды» приняли участие начальник межрайонного отдела государственной инспекции труда Владимир Викторович АНДРИКЕВИЧ, главный специалист сектора труда и заработной платы управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Александр Александрович БУДАЙ и заведующий отделом экономики «Полесской правды» Юрий Сергеевич СКОРОХОД.

В. Андрикевич: Сегодняшний разговор предлагаю начать с анализа информации о состоянии охраны труда, производственного травматизма и соблюдения законодательства об охране труда в организациях района за прошлый год.

Итак, в 2019 году в организациях, расположенных в районе, произошло 16 несчастных случаев на производстве:

1 групповой несчастный случай,

2 случая со смертельным исходом,

3 случая, относящихся к категории тяжелых производственных травм,

10 случаев, не относящихся к категории тяжелых производственных травм.

Для сравнения: в 2018 году произошел 21 несчастный случай на производстве:

1 групповой несчастный случай,

3 случая со смертельным исходом,

6 случаев, относящихся к категории тяжелых производственных травм,

11 случаев, не относящихся к этой категории.

Ю. Скороход: Если судить по цифрам, то диаграмма снижения прослеживается достаточно отчетливо. Все-таки, что ни говорите, а дает свои плоды работа, которая проводится в районе соответствующими службами и специалистами на местах. И все же 16 несчастных случаев – это многовато. Какие из них наиболее типичные?

А. Будай: Ну, вот возьмем несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых производственных травм, со станочником деревообрабатывающих станков ГЛХУ «Пинский лесхоз», который произошел 12 января. Мужчина не отключил от сети станок для переработки горбыля и попытался достать застрявшую часть доски, в результате чего был травмирован. Причиной несчастного случая явилось нарушение потерпевшим правил охраны труда.

26 февраля произошел несчастный случай с тяжелым исходом со слесарем по ремонту обслуживанию молочного оборудования и систем навозоудаления КСУП «Стытычевское», который был травмирован транспортером навозоудаления молочно-товарной фермы № 2 в Местковичах. Причиной несчастного случая явилось нарушение бригадиром производственной бригады в животноводстве требований по охране труда, которая допустила к выполнению работ на скребковом навозоуборочном транспортере работника без профессионального обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда.

5 марта произошел несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых, с животноводом ОАО «Почапово». Причиной несчастного случая явилось нарушение трактористом-машинистом требований по охране труда, который при движении задним ходом не подал звуковой сигнал и не убедился в отсутствии людей на пути движения трактора «Беларус 82», совершил наезд на потерпевшую, прижав ее к воротам животноводческого помещения.

11 марта в результате ДТП на 443-м км трассы М-10 произошел несчастный случай с тяжелым исходом с водителем автомобиля ЧТУП «ДенПромДоставка». Причиной несчастного случая явилось нарушение правил дорожного движения водителем ООО «Чайно-кофейная компания».

25 марта произошел несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых, с водителем автомобиля филиала «Пинсккооптранс» Пинского райпо, который был травмирован разорвавшимся кругом углошлифовальной машинки при выполнении ремонтных работ автомобиля ГАЗ-3309. Причиной несчастного случая явилось невыполнение главным инженером обязанностей по охране труда, выразившихся в допуске водителя автомобиля к выполнению ремонтных работ, не имеющего профессии «слесарь по ремонту автомобилей» и без проведения проверки знаний по вопросам охраны труда.

3 апреля на 228-м км трассы М1 водитель автомобиля, работающий КФХ «Кветки Палесся» по договору подряда, не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и там совершил столкновение с трактором. В результате ДТП пассажир, работающая по договору подряда в КФХ «Кветки Палесся», получила телесные повреждения, от которых скончалась на следующий день. Расследование данного несчастного случая осуществлялось Барановичским МРО. Причиной несчастного случая явилось нарушение водителем правил дорожного движения, выразившееся в управлении транспортным средством в утомленном состоянии.

4 апреля произошел несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых, с поваром 4 разряда Логишинского торгового филиала «Янтарь» Пинского райпо, который получил травму левой руки при выполнении работ по изготовлению мясного фарша на электрической мясорубке, вследствие попадания руки во вращающийся механизм мясорубки. Причиной несчастного случая явилось нарушение потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране труда.

17 апреля произошел несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых, с кондитером 3-го разряда УП «Пинский коопром» Пинского райпо, которая получила травматическую ампутацию на уровне ногтевой фаланги 3 пальца левой кисти при пропускании теста на осадочной машине МВ-120 вследствие попадания руки в загрузочный бункер при включенном механизме машины. Причиной несчастного случая явилось нарушение потерпевшей требований локальных нормативных актов по охране труда.

22 апреля произошел несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых, с животноводом ОАО «Парохонское», который получил ушиб правого предплечья при попытке надеть петлю на заднюю конечность быка, который ударил его копытом. Причиной несчастного случая явилось нарушение потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране труда.

30 апреля произошел несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых, с монтажником санитарно-технических систем и оборудования «Пинская СПМК-11», который получил закрытый перелом ребра при падении с приставной лестницы на бетонный выступ доильной площадки. Причиной несчастного случая явилось нарушение потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране труда.

29 мая несчастный случай с тяжелым исходом произошел с работником ОАО «ПМК-18», который выполнял работы по монтажу щита учета и распределения электрической энергии лифтового оборудования. Мужчина был травмирован электрическим током. Причиной несчастного случая явилось необеспечение безопасного выполнения работ со стороны главного энергетика ОАО «ПМК-18» и мастера КПУП «ЖРЭУ г. Пинска», а также нарушение потерпевшим требований охраны труда при работе с электричеством.

17 июня произошел несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых, с монтажником санитарно-технических систем и оборудования УСП «ПМК-30» ОАО «Пинсксовхозстрой», который получил рвано-резаную рану левой щеки при выполнении работ по штраблению стен для прокладки водопровода. Причиной несчастного случая явилось нарушение потерпевшим трудовой дисциплины и нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения.

9 июля произошел групповой несчастный случай в результате ДТП с водителем автомобиля и машинистом экскаватора УП «Пинское ПМС», которые получили травмы, не относящиеся к категории тяжелых. Причиной несчастного случая явилось нарушение пункта 108 Правил дорожного движения водителем автомобиля «УАЗ 22069», принадлежащем УП «Пинскому ПМС», который не уступил дорогу автомобилю «MITSUBISHI PAJERO», двигающемуся по главной дороге.

17 августа произошел несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых с оператором машинного доения ОАО «Молотковичи» при подключении доильного аппарата к корове. Причиной несчастного случая явилась личная неосторожность потерпевшего.

23 августа произошел несчастный случай со смертельным исходом в филиале «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат». Водитель автомобиля был зажат между кузовом и рамой самосвала. Причиной несчастного случая стал человеческий фактор. Водитель хоть и прошел обучение, проверку знаний и был проинструктирован по охране труда, после постановки автомобиля на ремонт при поднятом кузове установил случайную подставку – противооткатный упор.

25 ноября произошел несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых, с поваром ПУП «Пинский кооппром» Пинского райпо, который получил химический ожог левого предплечья при выполнении работ по очистке вытяжки от жировых отложений. Причиной несчастного случая явилось личная неосторожность потерпевшего.

Ю. Скороход: Мониторинг причин производственного травматизма, свидетельствует о том, что значительным остается удельный вес факторов, обусловленных действиями самих потерпевших, нарушение ими инструкций по охране труда, элементарных требований безопасности…

В. Андрикевич: Анализ выявленных нарушений позволяет сделать вывод об неэффективной работе служб (специалистов) охраны труда в организациях, где произошли несчастные случаи. И это при том, что с целью профилактики производственного травматизма регулярно проводится комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня знаний и информирования граждан в сфере законодательства о труде и об охране труда, пропаганду безопасных условий труда, с использованием средств массовой информации. Для повышения заинтересованности нанимателей в обеспечении соблюдения законодательства о труде и об охране труда нашим отделом проводится разъяснительная работа о возможности обследований и мониторингов по их заявлениям. Мы приняли участие в 110 обследованиях организаций в составе мобильной группы райисполкома, в трех заседаниях комиссии по охране труда, две из которых были выездными, провели проверку знаний 166 руководителей и специалистов. И это далеко не полный перечень проведенных организационных мероприятий по охране труда.

Ю. Скороход: Насколько мне известно, все вышеуказанные мероприятия являются профилактическими и проводятся без применения штрафных санкций. Штрафные санкции, в основном, применялись за нарушения, выявленные в ходе специальных расследований несчастных случаев на производстве.

В. Андрикевич: Вместе с тем нами по результатам работы за 2019 год в организациях района за нарушения законодательства о труде и об охране труда привлечено к административной ответственности 22 должностных лица на общую сумму

3 570 рублей и 7 юридических лиц на сумму 1 326 рублей.

Ю. Скороход: Какие меры будут приняты по улучшению ситуации в текущем году?

В. Андрикевич: Предложено рассмотреть на заседании райисполкома, комиссии по охране труда по итогам года случаи производственного травматизма с принятием действенных мер по устранению субъектами хозяйствования выявленных нарушений. Будут приглашены руководители и должностные лица организаций, где допущены факты производственного травматизма или многочисленные нарушения законодательства об охране труда, выявленные мобильной группой. Необходимо продолжить работу по проведению обучающих совещаний-семинаров по вопросам законодательства о труде и об охране труда с руководителями и специалистами организаций. Требуется инициировать организациями, расположенными на территории Пинского района, по согласованию с Пинским межрайонным отделом, проведение профилактических обследований и мониторингов по вопросу соблюдения законодательства о труде и об охране труда. Планируем разместить на сайте райисполкома информацию об обстоятельствах и причинах произошедших несчастных случаев и направлять в электронном виде в организации, расположенные на территории района, для размещения этих информаций на стендах, в уголках и кабинетах по охране труда. И, конечно же, следует продолжить работу мобильной группы райисполкома по обследованию организаций всех форм собственности на предмет соблюдения правил охраны труда. Главная цель всего этого – сберечь здоровье и жизнь людей.

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