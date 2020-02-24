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Жители дома в Серебрянке: «Сносят все детские площадки, вместо них - парковки». ЖКХ успокаивает
24.02.2020 12:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Серебрянке между двумя длинными домами на Рокоссовского, 58, корпус 1, и 60, корпус 1, идет капремонт двора. В планах по благоустройству — расширить проезжую зону и сделать больше мест для парковок. Но не все жители этому рады, потому что убирают детские площадки. Узнали, что об этом говорят в ЖКХ района.
«Мы в шоке. За домом сносят все три детские площадки. Вместо них будут строиться парковки», — написала нам молодая мама Екатерина, которая живет по адресу Рокоссовского, 58, корпус 1. Площадка за этим зданием — придомовая территория такой же большой многоэтажки на Рокоссовского, 60, корпус 1. Сейчас там проходит ремонт.
— На эти площадки ходили все дети с обоих дворов. У нас тоже есть детские площадки, но за домом они лучше оборудованы, там все время солнечно и затишье от ветра. Там был газон, поэтому дети выходили играть в футбол, хотя ворот там нет. На небольшой склон зимой водили маленьких детей кататься на санках, — Екатерина рассказывает, почему прогулки за домом жителям нравились больше.
Собеседница опасается, что после ремонта детские площадки окажутся прямо под окнами, потому как другого места после расширения дорог может не оказаться.
— Если мы не сможем сохранить эту детскую площадку, то мы хотели бы донести, что ставить ее под окна — опасно. Это — Серебрянка, тут летят и стеклянные бутылки, и окурки из окон. Все это что, на голову детям? — говорит Екатерина.
ЖКХ района: Люди просили больше парковочных мест, детские площадки останутся
В ЖКХ Ленинского района нам пояснили, что на придомовой территории на Рокоссовского, 60, к. 1, проводят согласованные работы. Проект капремонта прошел государственную экспертизу. В феврале-марте 2019 года было и
— Там будет детская площадка. Все санитарные нормы в проекте соблюдены. Проект согласован со всеми заинтересованными, — рассказала руководитель ЖКХ Ленинского района Любовь Букаткина.
Директор ЖКХ объясняет: кого-то ремонт не устраивает, а кому-то он нужен. По ее словам, на общественном обсуждении местные жители просили увеличить число парковочных мест во дворе — все-таки в доме расположено 615 квартир. Это пожелание учли. Кроме того, во дворе появятся площадки для отдыха и для выгула собак.
— Люди задавали вопросы про детские площадки, им рассказали, что площадки останутся, более того, все оборудование будет новое. Там очень красивый двор получается. Весной работы закончатся.
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В планах - расширить проезжую зону и сделать больше парковочных мест. Но для этого сносят детские площадки. Узнали, что об этом говорит ЖКХ района.
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