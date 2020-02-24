Жители дома в Серебрянке: «Сносят все детские площадки, вместо них - парковки». ЖКХ успокаивает

Источник материала: Tut.by

В Серебрянке между двумя длинными домами на Рокоссовского, 58, корпус 1, и 60, корпус 1, идет капремонт двора. В планах по благоустройству — расширить проезжую зону и сделать больше мест для парковок. Но не все жители этому рады, потому что убирают детские площадки. Узнали, что об этом говорят в ЖКХ района.





«Мы в шоке. За домом сносят все три детские площадки. Вместо них будут строиться парковки», — написала нам молодая мама Екатерина, которая живет по адресу Рокоссовского, 58, корпус 1. Площадка за этим зданием — придомовая территория такой же большой многоэтажки на Рокоссовского, 60, корпус 1. Сейчас там проходит ремонт.

— На эти площадки ходили все дети с обоих дворов. У нас тоже есть детские площадки, но за домом они лучше оборудованы, там все время солнечно и затишье от ветра. Там был газон, поэтому дети выходили играть в футбол, хотя ворот там нет. На небольшой склон зимой водили маленьких детей кататься на санках, — Екатерина рассказывает, почему прогулки за домом жителям нравились больше.







Ремонт придомовой территории возле дома на Рокоссовского, 60, к. 1



А так выглядит двор возле соседнего дома на Рокоссовского, 58, к. 1

Собеседница опасается, что после ремонта детские площадки окажутся прямо под окнами, потому как другого места после расширения дорог может не оказаться.

— Если мы не сможем сохранить эту детскую площадку, то мы хотели бы донести, что ставить ее под окна — опасно. Это — Серебрянка, тут летят и стеклянные бутылки, и окурки из окон. Все это что, на голову детям? — говорит Екатерина.

ЖКХ района: Люди просили больше парковочных мест, детские площадки останутся





В ЖКХ Ленинского района нам пояснили, что на придомовой территории на Рокоссовского, 60, к. 1, проводят согласованные работы. Проект капремонта прошел государственную экспертизу. В феврале-марте 2019 года было и общественное обсуждение .

— Там будет детская площадка. Все санитарные нормы в проекте соблюдены. Проект согласован со всеми заинтересованными, — рассказала руководитель ЖКХ Ленинского района Любовь Букаткина.

Директор ЖКХ объясняет: кого-то ремонт не устраивает, а кому-то он нужен. По ее словам, на общественном обсуждении местные жители просили увеличить число парковочных мест во дворе — все-таки в доме расположено 615 квартир. Это пожелание учли. Кроме того, во дворе появятся площадки для отдыха и для выгула собак.













— Люди задавали вопросы про детские площадки, им рассказали, что площадки останутся, более того, все оборудование будет новое. Там очень красивый двор получается. Весной работы закончатся.

По плану работ по благоустройству придомовой территории возле обсуждаемого дома на детских площадках установят 22 единицы нового оборудования. Парковку расширят на 179 машино-мест.