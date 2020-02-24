﻿ Жители дома в Серебрянке: «Сносят все детские площадки, вместо них - парковки». ЖКХ успокаивает. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жители дома в Серебрянке: «Сносят все детские площадки, вместо них - парковки». ЖКХ успокаивает

24.02.2020 12:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Серебрянке между двумя длинными домами на Рокоссовского, 58, корпус 1, и 60, корпус 1, идет капремонт двора. В планах по благоустройству — расширить проезжую зону и сделать больше мест для парковок. Но не все жители этому рады, потому что убирают детские площадки. Узнали, что об этом говорят в ЖКХ района.


«Мы в шоке. За домом сносят все три детские площадки. Вместо них будут строиться парковки», — написала нам молодая мама Екатерина, которая живет по адресу Рокоссовского, 58, корпус 1. Площадка за этим зданием — придомовая территория такой же большой многоэтажки на Рокоссовского, 60, корпус 1. Сейчас там проходит ремонт.

— На эти площадки ходили все дети с обоих дворов. У нас тоже есть детские площадки, но за домом они лучше оборудованы, там все время солнечно и затишье от ветра. Там был газон, поэтому дети выходили играть в футбол, хотя ворот там нет. На небольшой склон зимой водили маленьких детей кататься на санках, — Екатерина рассказывает, почему прогулки за домом жителям нравились больше.



Ремонт придомовой территории возле дома на Рокоссовского, 60, к. 1

А так выглядит двор возле соседнего дома на Рокоссовского, 58, к. 1

Собеседница опасается, что после ремонта детские площадки окажутся прямо под окнами, потому как другого места после расширения дорог может не оказаться.

— Если мы не сможем сохранить эту детскую площадку, то мы хотели бы донести, что ставить ее под окна — опасно. Это — Серебрянка, тут летят и стеклянные бутылки, и окурки из окон. Все это что, на голову детям? — говорит Екатерина.

ЖКХ района: Люди просили больше парковочных мест, детские площадки останутся


В ЖКХ Ленинского района нам пояснили, что на придомовой территории на Рокоссовского, 60, к. 1, проводят согласованные работы. Проект капремонта прошел государственную экспертизу. В феврале-марте 2019 года было и общественное обсуждение.

— Там будет детская площадка. Все санитарные нормы в проекте соблюдены. Проект согласован со всеми заинтересованными, — рассказала руководитель ЖКХ Ленинского района Любовь Букаткина.

Директор ЖКХ объясняет: кого-то ремонт не устраивает, а кому-то он нужен. По ее словам, на общественном обсуждении местные жители просили увеличить число парковочных мест во дворе — все-таки в доме расположено 615 квартир. Это пожелание учли. Кроме того, во дворе появятся площадки для отдыха и для выгула собак.




— Люди задавали вопросы про детские площадки, им рассказали, что площадки останутся, более того, все оборудование будет новое. Там очень красивый двор получается. Весной работы закончатся.

По плану работ по благоустройству придомовой территории возле обсуждаемого дома на детских площадках установят 22 единицы нового оборудования. Парковку расширят на 179 машино-мест.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В планах - расширить проезжую зону и сделать больше парковочных мест. Но для этого сносят детские площадки. Узнали, что об этом говорит ЖКХ района.
 
Новости дня
Новости общества
 
Техосмотр: изменения и наказания. Чего ждать в 2020 году автовладельцам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика